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Eleição presidencial

A 9 dias da eleição nos EUA, número de votos antecipados ultrapassa os de 2016

De acordo com o site, criado pelo professor da Universidade da Flórida Michael McDonald, 39,85 milhões desses votos foram pelo correio e 19,18 milhões, presenciais

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 07:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 07:28
Votação antecipada em Nova York
Votação antecipada em Nova York Crédito: Thenews2/Folhapress
Mais de 59 milhões de eleitores americanos já votaram antecipadamente para a eleição presidencial de 2020, segundo o site US Elections Project. O número supera o total de 58,3 milhões que votaram desta forma em 2016.
De acordo com o site, criado pelo professor da Universidade da Flórida Michael McDonald, 39,85 milhões desses votos foram pelo correio e 19,18 milhões, presenciais.
A marca foi alcançada a nove dias da eleição presidencial americana, marcada para 3 de novembro. Segundo o site FiveThirtyEight, que compila as principais pesquisas nacionais de opinião, o candidato democrata, Joe Biden, tem preferência de 53,4% dos eleitores, enquanto o republicano Donald Trump alcança 45,4%.

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