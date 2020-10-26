A 9 dias da eleição nos EUA, número de votos antecipados ultrapassa os de 2016

Mais de 59 milhões de eleitores americanos já votaram antecipadamente para a eleição presidencial de 2020, segundo o site US Elections Project. O número supera o total de 58,3 milhões que votaram desta forma em 2016.
De acordo com o site, criado pelo professor da Universidade da Flórida Michael McDonald, 39,85 milhões desses votos foram pelo correio e 19,18 milhões, presenciais.
A marca foi alcançada a nove dias da eleição presidencial americana, marcada para 3 de novembro. Segundo o site FiveThirtyEight, que compila as principais pesquisas nacionais de opinião, o candidato democrata, Joe Biden, tem preferência de 53,4% dos eleitores, enquanto o republicano Donald Trump alcança 45,4%.