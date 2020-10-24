Donald Trump faz voto antecipado na Flórida para eleições americanas

"Eu acabei de votar, foi tudo muito seguro", afirmou brevemente Trump, dizendo que é uma honra votar nas eleições e que é muito mais seguro do que votar por carta, um dos pontos mais criticados pelo presidente americano durante a campanha eleitoral. "Votei em um cara chamado Trump", brincou o presidente, quando perguntado se preencheu a cédula completa.