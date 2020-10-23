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Adversários na eleição

Trump acusa Biden de querer 'abolir setor de petróleo'

Durante debate na noite de quinta-feira, Biden comentou que 'faria uma transição' no setor de energia, ao defender energias renováveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 18:52

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 18:52

Donald Trump, presidente dos EUA, foi diagnosticado com Covid-19
Donald Trump, presidente dos EUA, foi diagnosticado com Covid-19 Crédito: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta sexta-feira, 23, seu rival na disputa pela Casa Branca, o ex-vice-presidente Joe Biden, de ter dito ontem que queria "abolir o setor de petróleo" no país. Durante debate na noite de quinta-feira, Biden comentou que "faria uma transição" no setor de energia, ao defender energias renováveis.
Trump criticou a declaração de Biden nesta sexta, durante comício na Flórida. Para o atual presidente, o rival pode ter cometido um "erro histórico" e deve perder apoio em Estados importantes na disputa, como Texas e Pensilvânia.
"Biden provou na noite passada que não pode ser presidente, causaria uma depressão econômica", afirmou Trump no comício.

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