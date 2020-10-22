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Eleições nos EUA

Trump deve votar na Flórida no sábado, diz Casa Branca

Segundo o porta-voz da Casa Branca, Judd Deere, o republicano deve passar o fim de semana em seu clube em Mar-a-Lago, na cidade de West Palm Beach
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 17:57

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 17:57

Presidente dos EUA Donald Trump
Presidente dos EUA Donald Trump Crédito: Official White House Photo by Tia Dufour
O presidente dos EUA, Donald Trump, planeja votar de forma antecipada durante uma visita à Flórida, no sábado (24), segundo o porta-voz da Casa Branca, Judd Deere. O republicano deve passar o fim de semana em seu clube em Mar-a-Lago, na cidade de West Palm Beach.
Quase 40 milhões de americanos já votaram de forma antecipada nos EUA, seja pessoalmente ou via correio. O número equivale a 28,8% do número total de eleitores que participaram da eleição presidencial de 2016, segundo dados do US Election Project.
O voto não é obrigatório nos EUA, e os números de votação antecipada podem indicar participação recorde de eleitores neste ano. A menos de duas semanas do pleito que poderá garantir a sua reeleição ou a vitória de Joe Biden, Trump está atrás nas principais pesquisas de intenção de voto, de acordo com o site especializado FiveThirtyEight, que calcula 52,1% para o democrata e 42,2% para o republicano.
Também nesta quinta, Trump enfrenta o seu adversário democrata no último debate antes da eleição de 3 novembro. O evento acontecerá em Nashville, no Tennessee, às 22h (horário de Brasília).

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