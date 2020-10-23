Sou a pessoa menos racista aqui, diz Trump em último debate contra Biden

O presidente Donald Trump fala durante o debate final da campanha presidencial dos EUA de 2020 Crédito: Reuters/Folhapress

Na parte final do debate entre os candidatos à Presidência americana desta quinta-feira (22), Donald Trump rebateu acusações de Joe Biden de que ele seria racista.

"Ninguém fez mais pela comunidade negra do que Donald Trump. Se você olhar, com exceção de Abraham Lincoln, possível exceção, ninguém fez mais do que eu", disse o republicano.

"Eu sou a pessoa menos racista deste recinto", concluiu, diante da moderadora do debate, a jornalista Kristen Welker, uma mulher negra.

O democrata ironizou a retórica do presidente. "O Abraham Lincoln aqui é um dos presidentes mais racistas que tivemos na história moderna", disse. "Ele joga gasolina em qualquer fogo racista."

Biden ainda acrescentou que Trump chamou mexicanos de estupradores várias vezes durante sua campanha eleitoral de 2016.

Em um dos momentos mais intensos do debate, os dois candidatos discordaram sobre a mudança climática e como o país deve lidar com o problema nas próximas décadas.

Trump acusou Biden de apoiar o "New Green Deal", uma proposta da ala progressista do Partido Democrata vista por conservadores como uma ameaça à indústria americana e seus trabalhadores.

O ex-vice-presidente respondeu dizendo que não apoiava o plano, mas que introduziria incentivos federais para ampliar a produção e o uso de energia limpa, além de reincluir os EUA no Tratado de Paris.

Trump criticou os temos do acordo, afirmando que ele era injusto para os EUA porque colocava muitas restrições à economia.