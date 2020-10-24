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Eleições nos EUA

Biden incentiva voto antecipado e à distância; Trump defende voto presencial

Joe Biden e Donald Trump intensificam a campanha na reta final, com apenas dez dias para que todos os americanos escolham o novo presidente da potência mundial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2020 às 17:05

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 17:05

Donald Trump e Joe Biden
Donald Trump e Joe Biden concorrem para presidente dos Estados Unidos Crédito: Divulgação | Redes sociais
O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, defendeu a votação antecipada para a Casa Branca e o voto à distância, neste sábado, 24. "Gente, você não precisa esperar até 3 de novembro para votar. Você pode votar agora na maioria dos Estados do país", tuitou Joe Biden, acrescentando um endereço eletrônico para cadastramento e a frase "faça sua voz ser ouvida".
O tuíte foi feito após a imprensa de todo mundo divulgar que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, candidato republicano à reeleição, votou antecipadamente, neste sábado, em uma seção na cidade de West Palm Beach, na Flórida, para onde mudou sua residência eleitoral no ano passado.
Joe Biden e Donald Trump intensificam a campanha na reta final, com apenas dez dias para que todos os americanos escolham o novo presidente da potência mundial.
Biden faz comício ainda neste sábado na Pensilvânia e conta com o ex-presidente Barack Obama como cabo eleitoral de peso em outro evento de campanha dos democratas na Flórida, também neste sábado. O Estado é uma das regiões consideradas "pêndulos" que podem definir as eleições porque não tem candidato ou partido fixo, pendendo para um lado e para outro de acordo com as propostas.
Ainda na tarde deste sábado, o presidente Donald Trump realizou um comício na Carolina do Norte e atacou o adversário democrata e as intenções do opositor que defende o voto à distância.
"Você sabe por que os democratas não querem o voto presencial? Maus propósitos", alfinetou Trump que é contrário a votação pelos Correios advertindo que abre brechas para fraudes.

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Após votar presencialmente pela manhã, Trump disse que o voto na urna é bem mais seguro do que "votar por carta".
O republicano tem mais dois compromissos de campanha neste sábado, em Ohio e Wisconsin, Estados que estão com projeções de voto apertadas para a eleição presidencial.
Por enquanto, de acordo com pesquisas de intenções de voto, o candidato democrata Joe Biden aparece com vantagem na corrida eleitoral.

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