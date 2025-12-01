Planos futuros

Salão do Automóvel volta em 2027 e já tem dez marcas confirmadas

Próxima edição do evento será realizada de 30 de outubro a 7 de novembro de 2027, no Distrito Anhembi, em São Paulo; veja quais expositores já confirmaram presença

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 15:27 - Atualizado há 23 minutos

Após retornar de um hiato de sete anos em 2025, o Salão do Automóvel já teve as datas da próxima edição confirmadas para 2027 Crédito: RX/Divulgação

A próxima edição do Salão do Automóvel já tem data marcada para acontecer e a confirmação de dez marcas, que estarão novamente no Distrito Anhembi em 2027. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos (Anfavea) e a RX, responsável pela organização e promoção do evento, anunciaram oficialmente que a 32ª edição do Salão acontecerá de 30 de outubro a 7 de novembro.

Todas as expositoras que já confirmaram presença para 2027 também participaram da edição deste ano: Caoa Chery, Caoa Changan, Hyundai, Renault, Stellantis, Toyota, Kia, Omoda & Jaecoo, Gac e Suzuki Motos. Além delas, Honda e HPE Mitsubishi Motors sinalizaram intenção de retornar e estão em processo de análise.

Na avaliação do presidente da Anfavea, Igor Calvet, a confirmação da próxima edição reafirma o papel central do evento no calendário automotivo. “O Salão voltou da forma que ele merecia: prestigiado por marcas, autoridades e, principalmente, pelo público. O sucesso inconteste desta edição nos enche de orgulho e nos traz a responsabilidade de fazer, em 2027, um evento ainda melhor”, afirma.

Segundo a diretora de portfólio da RX, Mayra Nardy, a adesão do público ao retorno do Salão – 516 mil pessoas passaram pela edição deste ano – contribuiu para a decisão de oficializar a próxima edição. “O sucesso deste novo formato, que reúne os principais lançamentos do setor, ativações e experiências imersivas, evidenciou o quanto a indústria e o público aguardavam por esse reencontro”, destaca.

A edição que marcou o retorno do Salão do Automóvel, após um hiato de sete anos, também foi bem avaliada por executivos de marcas que estiveram presentes no evento.

“O Salão do Automóvel voltou com força total e ocupa seu lugar histórico como o grande palco do nosso setor. Estaremos juntos na edição de 2027, contando com mais espaço e um mercado brasileiro de automóveis ainda mais forte e vibrante", comenta Airton Cousseau, presidente e CEO da Hyundai Motor Brasil e Hyundai Motor Américas Central e do Sul.

A Omoda & Jaecoo, uma das estreantes do Salão, também anunciou o retorno em 2027. Segundo Thiago Marques, Head de PR da Omoda & Jaecoo Brasil, o sucesso da edição 2025 mostra que o mercado brasileiro está pronto para dar um passo além.

“Para 2027, queremos chegar ainda mais fortes com rede ampliada, modelos de nova geração e uma presença consolidada entre as principais marcas automotivas do país”, ressalta.

A Honda, por sua vez, destacou como pontos altos da edição deste ano o novo formato, o local, a infraestrutura e, sobretudo, a experiência proporcionada aos visitantes. “Já projetando o futuro, a marca anuncia a intenção de marcar presença novamente na edição de 2027”, pontuou a empresa por meio de nota.

