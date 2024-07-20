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Oferta para os motociclistas

Prime Day: veja 5 capacetes com desconto no site da Amazon

As promoções são exclusivas para os assinantes Prime e vão até domingo com ofertas e frete grátis em produtos de diversas categorias
Alberto Margon

Alberto Margon

Publicado em 

20 jul 2024 às 10:00

Publicado em 20 de Julho de 2024 às 10:00

Capacetes à venda
Com a venda de motocicletas em alta, a procura por capacetes tende a aumentar também Crédito: Shutterstock
semana de promoções da Amazon começou nesta terça e vai até domingo (21) com descontos de até 50% e frete grátis em vários produtos eletrônicos, itens para a cozinha, produtos de beleza e roupas.
E os motociclistas não poderiam ficar de fora das ofertas disponíveis no site. Afinal, a venda de motocicletas no primeiro semestre de 2024 teve sua maior alta em 17 anos, com o emplacamento de 602.748 unidades, de acordo com os dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). Com isso, a procura de capacetes também tende a aumentar
São muitos os tipos e modelos disponíveis no mercado, podendo variar de R$ 70 a mais de R$ 6 mil. Mas o importante é que o equipamento seja sempre usado e esteja em boas condições, sem a viseira arranhada e devidamente ajustado. É ele que protege o condutor dos ventos, chuva, poeiras, e, claro, de acidentes.
Confira 5 capacetes que estão em promoção no Prime Day:

Capacete Aberto Mixs Way - 56

Capacete Aberto Mixs Way Viseira Fume Preto Fosco 56
O capacete da marca Miss Way custa R$ 72 no site da Amazon Crédito: Amazon/Divulgação
O capacete aberto da Miss Way está com um desconto de 15%, custando R$ 72 no site da Amazon. Este modelo possui viseira fumê, com o tamanho 56 e está disponível no site nas cores preto e laranja. O tipo de material é Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), e a identificação do modelo é ‎MCAP-472PTF-F. O equipamento foi lançado em 2020. No site é possível encontrar uma numeração maior do capacete.

Capacete fechado Mixs MX5 Super Speed - 62

Capacete Mixs MX5 Super Speed 62 Azul/Laranja
Este modelo está disponível no tamanho 62 por R$ 147  Crédito: Amazon/Divulgação
Também da marca Mixs e lançado em 2020, o Super Speed é um dos capacetes com o maior desconto no site da Amazon. Com uma diferença de 47% no valor, este modelo pode ser adquirido por R$ 147. O material também é ABS e o tamanho é 62. A única cor disponível é a azul com laranja e o equipamento pode ser identificado por ‎MCAP-560AZLR.

Capacete Bell Qualifier DLX Mips - 62

Capacete Bell Qualifier DLX Mips - 62, Rally Matte Black White
O capacete está disponível em duas cores com os tamanhos 62 e 64 Crédito: Amazon/Divulgação
Este capacete tem a viseira em policarbonato com proteção NutraFog II antiembaçante, anti-risco e sistema 3Mode Shield com abertura e ajuste fácil e botão ClickRelease, que permite a troca da viseira sem o uso de ferramentas. Ele está disponível nas cores preto e branco e preto, branco e vermelho. Além disso, o equipamento da Bell tem dois tamanhos, o 62 e o 64. O capacete, lançado em 2019, custa R$ 854 e é identificado como Qualifier DLX MIPS.

Capacete Shoei Glamster - 56

Capacete Shoei Glamster Preto Fosco 56
O modelo da Shoei vem com uma película ante embaçante que é aplicada na parte interna da viseira Crédito: Amazon/Divulgação
O modelo da marca Shoei está com 20% de desconto e pode ser adquirido por R$ 3.587. Este capacete possui três tamanhos de cascos e calota composta por cinco camadas entrelaçadas de fibras. Para deixar o casco mais ventilado, o Shoei Glamster conta com quatro entradas de ar na parte do queixo. O capacete também vem com uma película antiembaçante que é aplicada na parte interna da viseira e ajuda em dias com tempo chuvoso, frio ou úmido. O modelo foi lançado em 2022 e está disponível na cor preto fosco, além dos tamanhos 56 e 58. O material é em polipropileno (PP)

Capacete Liberty Four Kids - 54

Pro Tork Capacete Liberty Four Kids Infantil 54 Viseira Fumê Rosa
O Liberty Four Kids pode ser comprado por R$ 79 Crédito: Amazon/Divulgação
Opções para as crianças também estão em oferta durante o Prime Day. Este capacete, da marca Pro Tork, teve uma redução de 29% no preço e, durante a semana de promoção da Amazon, pode ser comprado por R$ 79. O material é ABS e está disponível na cor rosa e viseira fumê.
Para ver todos os os capacetes que estão em promoção durante o Prime Day, clique no link abaixo:

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