Ofertas de Natal para terminar 2020 de carro zero

Jeep Compass está sendo vendido à vista a partir de R$122.690 Crédito: Vitória Motors Jeep/Divulgação

O ano finalmente chegou ao fim, mas comprar um carro novo não precisa virar uma meta para 2021. Além disso, esse pode ser um presente muito especial para alguém ou até mesmo para dar a si mesmo. Pensando nisso, as concessionárias estão com promoções de diferentes modelos para os mais variados perfis. Entre as ofertas, os consumidores encontram desde hatches, passando por SUVs e até sedãs de luxo.

A Kurumá Veículos está com condições especiais até este sábado (19). A Operação Limpa Pátio Kurumá está vendendo o hatchback Toyota Yaris 2021 com valor de nota fiscal de fábrica e cinco anos de garantia. Já o Corolla Altis Híbrido sai da concessionária com preço da Tabela Fipe, cinco anos de garantia mecânica e oito de garantia do sistema híbrido. Se esses forem o presente de Natal ideal, basta comparecer a uma das unidades Kurumá ou entrar em contato pelo Instagram ou WhatsApp (27) 99849-7670.

Na Contauto já dá para fazer o desapego de fim de ano. O carro usado vale um bônus de R$12 mil. Além disso, estão ofertando cinco anos de garantia e gratuidade nas primeiras revisões. A promoção é válida até o dia 31 de dezembro na aquisição do Ford Territory 1.5T Sel turbo automático 2021. O modelo já inclui cinco revisões mais dois anos de garantia com limite de 100 mil quilômetros rodados. É importante destacar que as revisões precisam seguir o prazo de acordo com o plano da marca, caso contrário a garantia é perdida.

Ford Territory está entre as ofertas da Contauto Crédito: Contauto/Divulgação

Outras promoções da concessionária podem despertar o interesse dos consumidores. O Ford KA Hatch SE 1.0 sai a R$ 50.990 à vista. Parcelado, a entrada fica a R$ 10.198 mais 60 parcelas de R$ 1.089,05. Já o KA Sedan SE 1.0 MT 2021 sai a R$ 55.890 à vista. Aqueles que preferem parcelar, a entrada sai a R$ 11.178 mais 60 parcelas de R$ 1.191,02.

O EcoSport SE 1.5 MT 2021 também é uma opção. O modelo sai a R$ 77.490 à vista. Parcelado, a entrada fica a R$ 15.498 mais 60 parcelas de R$ 1.640,53. As ofertas na Contauto são válidas até dia 31 de dezembro ou enquanto durarem os estoques.

Na Vitória Motor Jeep a promoção também vai até o último dia do ano. O Jeep Compass Sport AT 2.0 Flex 20/21 está sendo vendido à vista por R$122.690. Já o Jeep Renegade STD 1.8 Flex 20/21 sai por R$81.590 à vista. Os dois carros vêm com banco de couro e são encomendados com frete grátis.

Pessoa jurídica e produtor rural podem adquirir um Jeep pelo plano Next Jeep Crédito: Vitória Motors Jeep/Divulgação

As pessoas jurídicas também tem oferta especial. O Renegade Sport AT 1.8 Flex 20/21 está sendo vendido para empresas por R$85.520. Esses clientes podem aproveitar as condições de financiamento do plano Next Jeep que dá desconto à vista ou um saldo em 36 parcelas, sendo as 35 primeiras com valor reduzido e a 36ª correspondente ao valor residual. A taxa de financiamento é a partir de 0,89% a.m. Para quem opta por essa modalidade é necessária uma entrada de R$42.760. As 35 parcelas são de R$ 967,76 e o valor residual é de R$22.168,30.

O Compass Longitude Flex AT 2.0 também tem condições especiais para pessoas jurídicas, sendo vendido por R$125.795. Com o plano Next Jeep, a entrada é de R$62.897,50, mais 35 parcelas de R$1.407,31 e a 36ª é de R$32.237,05.

Os produtores rurais têm condições exclusivas para a compra do lançamento da Jeep, o Renegade Moab AT 2.0 Turbo Diesel 4x4 20/21. O modelo é vendido por R$141.790 à vista. No programa Next Jeep, a entrada é de R$62.390, mais 35 parcelas de R$1.415,91 e a parcela residual é de R$31.757,80.

Na Vitória Motors Mercedes os modelos sedã C 200, C 300 e C 180 estão com desconto de até R$30 mil, emplacamento grátis, selo de recompra garantida e super valorização do seminovo.

O C 200 EQ Boost 2020 de R$ 279.900 está por R$ 249.700 ou pelo plano Flexibility com entrada de R$ 49.940,00 mais 37 parcelas de R$ 4.924,78 e parcela final de R$ 87.395. O C 300 Sport 2020, que custava R$ 323.900, está por R$ 289.700 ou com uma entrada de R$ 57.940,00, mais 37 parcelas de R$ 5.708,15 e a parcela final de R$ 101.395,00. E o sedan carro-chefe da marca, os modelos C180 Avantegarde ou Exclusive 2020, que antes custavam R$ 238.900, está por R$ 215.900 ou com uma entrada de R$ 43.180, mais 37 parcelas de R$ 4.262,84 e parcela final de R$ 75.565.

Já o novo modelo de sete lugares da montadora, o GLB 200 Launch Edition 200 está por R$ 299.900 à vista ou pelo plano Flexibility com entrada de R$ 59.980, mais 37 parcelas de R$ 5.907,91 mais uma parcela final de R$ 104.965,00 e selo de recompra garantida.

Para quem sonha em ter um SUV híbrido na garagem, a oportunidade também chegou neste Natal. Três unidades do novo híbrido da Land Rover, o Range Rover Sport HSE, desembarcam ainda esse mês pela primeira vez no Espírito Santo, na concessionária Land Vitória. O modelo é vendido a partir de R$ 595.000. Já o SUV Discovery Sport S Flex 2020 está a partir de R$ 262.950 à vista e, nesse mês de dezembro, o cliente ganha 5 anos de revisões grátis.