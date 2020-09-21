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Por que um sedã pode ser uma boa escolha?

O porta-malas amplo é uma das principais vantagens do veículo

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 09:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 09:36
Toyota Corolla é um dos sedãs mais vendidos no mercado
Toyota Corolla é um dos sedãs mais vendidos no mercado Crédito: Toyota/divulgação
Na hora de escolher um carro, é importante considerar a necessidade de espaço e de conforto. Quanto maior a extensão entre os eixos das rodas dianteiras e traseiras, chamada de entre-eixos, mais aconchegante será o interior do veículo, deixando mais espaço para as pernas dos usuários do banco traseiro. É o caso dos modelos sedãs, que ainda costumam ter maior capacidade do porta-malas, sendo ideais para viagens e para a acomodação dos passageiros.
Hoje, esses veículos são procurados por pessoas que trabalham com transporte executivo, público que trabalha com representação comercial e necessita de um bom porta-malas para carregar bagagem. Também é um perfil de veículo bastante procurado para ser o principal carro da família, indica o consultor automotivo Gabriel de Oliveira.
"A versão sedã é muito procurada por quem viaja muito e por famílias que estão crescendo"
Luciano Ribeiro - Gerente de vendas da Contauto
Antes de comprar um carro sedã, Luciano Ribeiro, gerente de vendas da Contauto, aponta que o comprador deve levar em consideração a real necessidade do espaço extra que o carro vai proporcionar para as bagagens, em relação ao modelo hatch. A versão sedã é muito procurada por quem viaja muito e por famílias que estão crescendo, ressalta.
Para quem está em dúvida em comprar um hatch, que possui o compartimento de passageiros com porta-malas integrado, ou um sedã, ele explica que a litragem do porta malas é a principal diferença entre eles. Geralmente, o sedã possui o dobro da capacidade, em comparação com o hatch. Além disso, o comprimento do carro é maior. Isso interfere diretamente na hora de estacionar nas vagas reduzidas, lembra Luciano.
De acordo com o especialista os compactos de entrada são as versões mais vendidas, já que saem mais em conta e por causa da vocação para passeio e viagens. Além disso, esses modelos são bastante procurados por taxistas e motoristas de aplicativo, comenta.
O tamanho é a principal diferença entre os tipos de sedã compacto, médio e grande.
Quanto maior for o veículo sedã, maior será sua motorização, uma vez que o veículo será mais pesado. Outra diferença notada é a sofisticação, com itens de conforto bem evidentes para o motorista e passageiros, acrescenta Luciano Ribeiro.

Prós e contras

Acesso interno

Espaço interno propicia maior conforto para os passageiros.
O porta-malas do veículo é mais generoso.
É uma das categorias mais vendidas. Isso facilita na hora de vender o carro.
Demanda maior dificuldade para manobrar por causa do tamanho.
O consumo é maior comparado com outros perfis de carros.
É mais difícil acessar o porta-malas por dentro do veículo.

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