Por que um sedã pode ser uma boa escolha?

Toyota Corolla é um dos sedãs mais vendidos no mercado Crédito: Toyota/divulgação

Na hora de escolher um carro, é importante considerar a necessidade de espaço e de conforto. Quanto maior a extensão entre os eixos das rodas dianteiras e traseiras, chamada de entre-eixos, mais aconchegante será o interior do veículo, deixando mais espaço para as pernas dos usuários do banco traseiro. É o caso dos modelos sedãs, que ainda costumam ter maior capacidade do porta-malas, sendo ideais para viagens e para a acomodação dos passageiros.

Hoje, esses veículos são procurados por pessoas que trabalham com transporte executivo, público que trabalha com representação comercial e necessita de um bom porta-malas para carregar bagagem. Também é um perfil de veículo bastante procurado para ser o principal carro da família, indica o consultor automotivo Gabriel de Oliveira.

"A versão sedã é muito procurada por quem viaja muito e por famílias que estão crescendo" Luciano Ribeiro - Gerente de vendas da Contauto

Antes de comprar um carro sedã, Luciano Ribeiro, gerente de vendas da Contauto, aponta que o comprador deve levar em consideração a real necessidade do espaço extra que o carro vai proporcionar para as bagagens, em relação ao modelo hatch. A versão sedã é muito procurada por quem viaja muito e por famílias que estão crescendo, ressalta.

Para quem está em dúvida em comprar um hatch, que possui o compartimento de passageiros com porta-malas integrado, ou um sedã, ele explica que a litragem do porta malas é a principal diferença entre eles. Geralmente, o sedã possui o dobro da capacidade, em comparação com o hatch. Além disso, o comprimento do carro é maior. Isso interfere diretamente na hora de estacionar nas vagas reduzidas, lembra Luciano.

De acordo com o especialista os compactos de entrada são as versões mais vendidas, já que saem mais em conta e por causa da vocação para passeio e viagens. Além disso, esses modelos são bastante procurados por taxistas e motoristas de aplicativo, comenta.

O tamanho é a principal diferença entre os tipos de sedã compacto, médio e grande.

Quanto maior for o veículo sedã, maior será sua motorização, uma vez que o veículo será mais pesado. Outra diferença notada é a sofisticação, com itens de conforto bem evidentes para o motorista e passageiros, acrescenta Luciano Ribeiro.

Prós e contras