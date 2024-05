Oportunidade

Ofertas de motos e carros: concessionárias do ES dão emplacamento e até tanque cheio

Revendas trazem promoções durante o final de semana para quem quer trocar de carro ou sair com uma moto zero quilômetro

As versões Shine e Feel Pack do Citroën C4 Cactus vêm com o tanque cheio nas cores sólidas. (Citroën/divulgação)

Concessionárias da Grande Vitória estão com promoções durante o final de semana para quem quer trocar de carro ou sair com uma moto zero quilômetro. Há ofertas que vão desde carros entregues com o tanque cheio a modelos com emplacamentos grátis.

Um exemplo são algumas versões do C4 Cactus, na Orvel Citroën Vila Velha, que são entregues com o tanque cheio. Já a CVC está realizando a promoção "Operação Limpa Pátio", até sábado (18), trazendo a linha Onix com até R$ 15 mil de bônus e a linha Tracker com taxa zero e bônus de até R$ 20 mil.

Tem promoção de elétricos também: na GW Lider, o GWM Ora 03 Skin está com preço promocional a partir de R$ 150 mil, além de taxa zero para financiamento, bônus de até R$ 10 mil no usado, carregador wallbox e cinco anos de revisão grátis. Já a Vitória Motors BYD traz uma promoção em parceria com o banco Santander, que oferece opções como carência de 90 dias para começar a pagar, taxa zero, seguro total grátis ou bônus de R$ 12 mil no usado.

E para quem prefere duas rodas, a Moto Vena tem promoções para modelos de alta e baixa cilindrada. Entre as oportunidades está a CB1000R 23/24 na cor vermelho bordô por R$ 79.990, com emplacamento gratuito; a PCX 160 24/24, com entrada de R$ 10.249,50 e 12 vezes no cartão de crédito, sem juros, de R$ 854,13, ou R$ 20.499 à vista.

Também tem ofertas de seminovos e usados na Seminovos Kurumá, com bônus de até R$ 10 mil no usado, taxa a partir de 0,99% e IPVA 2024 grátis. A concessionária informa que, neste sábado (18), as lojas estão de portas abertas em horário estendido, das 8h às 16h.

Confira algumas ofertas:

Vitória Motors BYD

O BYD Dolphin Mini está com carência de 90 dias para começar a pagar ou taxa zero. (BYD/Divulgação)

BYD Seal: carência de 90 dias ou taxa zero ou seguro total grátis ou bônus de R$ 12 mil no usado

BYD Tan: carência de 90 dias ou taxa zero ou seguro total grátis ou bônus de R$ 20 mil no usado

BYD Song Plus: carência de 90 dias ou taxa zero ou seguro total grátis ou bônus de R$ 12 mil no usado

BYD Yuan Plus: carência de 90 dias ou taxa zero ou seguro total grátis ou bônus de R$ 14 mil no usado

BYD Dolphin Mini: carência de 90 dias ou taxa zero ou seguro total grátis ou bônus de R$ 5 mil no usado

BYD Dolphin: carência de 90 dias ou taxa zero ou seguro total grátis ou bônus de R$ 10 mil no usado

Kurumá Seminovos

A neste sábado (18), bônus de até R$ 10 mil no usado e taxa a partir de 0,99% ao mês ou entrada facilitada em 10 vezes sem juros. As lojas estão de portas abertas em horários estendidos para atendimento, das 8h às 16h.

Vitória Motors Jeep

Valorização do seminovo na compra da nova versão do Jeep Commander. (Jeep/Divulgação)

Jeep Week: Jeep Renegade 1.3 Turbo com um desconto exclusivo. Já os novos Compass e Commander 24/25 vêm com valorização no seminovo. E todos os carros Jeep produzidos no Brasil possuem garantia de 5 anos.

Vitória Motors Mercedes-Benz

Mercedes-Benz AMG CLA 45 S 4MATIC+: bônus de trade-in de R$ 49 mil na valorização do seminovo ou 8% de desconto para CNPJ

Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line: por R$ 369.900

Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC AMG Line: R$ 433.900

Moto Vena

Honda CRF 1100L Africa Twin DCT: R$ 109.130 com emplacamento gratuito . (Divulgação)

Honda CB1000R 23/23 (prata metálico): de R$ 83.331 por R$ 78.870

Honda CB1000R 23/24 (vermelho bordô): R$ 79.990 com emplacamento gratuito

Honda CBR 1000 RRR SP 2023/2024: R$ 193.500 com emplacamento gratuito

Honda CRF 1100 África Twin AS MT 2023/23: R$ 102.130 com emplacamento gratuito

Honda CRF 1100L África Twin AS DCT 23/23: R$ 109.130 com emplacamento gratuito

Honda X-ADV 23/24: R$ 93.879 com emplacamento gratuito

Honda CBR 650 24/24: de R$ 58.645 por R$ 55.690

Honda PCX 160 2024/2024: R$ 20.499 emplacada

Honda PCX 160 2024/2024: entrada de R$ 10.249,50 e 12x no cartão de crédito, sem juros, de R$ 854,13 ou R$ 20.499 à vista

Honda CB 500F 24/24: R$ 40.990 à vista ou 24x de R$ 772,41, com taxa 1,70% e parcela balão de R$ 16.207,45

Honda CG Start 24/24: R$ 17.590 à vista e emplacamento gratuito.

Honda CB 300F Twister CBS 24/24: R$ 26.299 à vista com emplacamento gratuito.

Honda Biz 125 24/24: R$ 16.649 à vista e emplacamento gratuito.

Kobe

Nissan Versa: de R$ 140.990 por R$ 129.990 e taxa zero. (Nissan/Divulgação)

Nissan Versa: de R$ 140.990 por R$ 129.990 e taxa zero

Nissan Sentra: R$ 20 mil de bônus na valorização do usado, mais taxa zero, em 24 vezes

Nissan Kicks: até R$ 20 mil de bônus na valorização do usado, mais taxa zero, em 24 vezes

Orvel Renault

O Renault Kwid E-Tech é hoje o carro elétrico mais barato e abaixo dos R$ 100 mil. (Renault/Divulgação)

Renault Kwid E-Tech: a partir de R$ 99.990

Renault Kwid Zen 24/25: de R$ 73.640 por R$ 65.990

Renault Kardian Evolution 24/25: entrada, mais parcelas de R$ 1.490

Renault Oroch Intense 24/25: de R$ 126.690 por R$ 111.650

Orvel Citroën Vila Velha

Citroën C3 Live Plus 1.0 24/24: de R$ 78.990 por R$ 75.790 (cor sólida). Entrada de 40% mais 48 vezes de R$ 929,90 e parcela residual. Pronta entrega.

Citroën C3 Live Pack 1.0 24/24: de R$ 83.390 por R$ 82.390 (cor sólida). Entrada de 20% mais 72 vezes de R$ 1.359,90

Citroën C3 Feel 1.0 24/24: de R$ 86.390 por R$ 82.390,00 (cor sólida). Pronta entrega.

Citroën C4 Cactus Shine Pack: de R$ 139.990 por R$ 127.50 (cor sólida). Entregue com o tanque cheio.

Citroën C4 Cactus Feel Pack: de R$ 128.790 por R$ 112.990 (cor sólida). Entregue com o tanque cheio.

Citroën C3 Aircross Feel Turbo 200 AT 24/24 5 lugares: de R$ 119.990 por R$ 107.990 (cor sólida). Pronta entrega.

Citroën C3 Aircross Feel Turbo 200 AT 24/24 7 lugares: de R$ 120.990 por R$ 110.990

Orvel Peugeot Vila Velha

Peugeot 2008 Griffe 1.6 THP 23/24: de R$ 134.990 por R$ 119.990 . (Peugeot/Divulgação)

Peugeot 208 Like com pack 1.0 24/24: de R$ 95.990 por R$ 76.990,00 (cor sólida).

Peugeot 208 Style 1.0 24/24 mecânico: de R$ 97.990 por R$ 83.990 (cor sólida). Com usado na troca. Pronta entrega.

Peugeot 208 Allure 1.0 Turbo 24/24: a partir de R$ 99.990 (cor sólida). Pronta entrega.

Peugeot 208 Style 1.0 turbo 24/24: venda direta a partir de R$ 104.990 (cor sólida). canal exclusivo: faturamento direto de fábrica.

Peugeot 2008 Griffe 1.6 THP 23/24: de R$ 134.990 por R$ 119.990 (cor sólida). Última unidade pronta entrega com emplacamento grátis.

Peugeot 3008 GT Pack: de R$ 279.990 por R$ 229.990. Entrada de 60%, mais zero parcelas por até dois anos, mais parcela final de 40% do valor do veículo.

CVC

Chevrolet Onix: toda a linha sai com até R$ 15 mil de bônus

Chevrolet Tracker: toda a linha com taxa zero e bônus de até R$ 20 mil

Tai Motors

Hyundai Creta ou HB20: taxa zero ou bônus de até R$ 20 mil ou tabela Fipe no veículo usado na troca.

Vitoriawagen

Volkswagen T-Cross: valorização de até R$ 18 mil no usado . (Volkswagen/Divulgação)

Volkswagen T-Cross: valorização de até R$ 18 mil no usado. O veículo pode ser financiado com entrada e taxa zero em até 36x sem juros.

Volkswagen Nivus: bônus de até R$ 12 mil. Financiamento com entrada e taxa zero em até 24 vezes.

GW Lider

Versão Skin do Ora 03 tem preço promocional a partir de R$ 150 mil. (GWM/Divulgação)

GWM Ora 03 Skin: preço promocional a partir de R$ 150 mil, taxa zero para financiamento, bônus de até 10 mil no usado, carregador wallbox e cinco anos de revisão grátis.

GWM Haval H6 PHEV: a partir de R$ 279 mil, podendo ser financiado com entrada mais taxa zero em 36 vezes. O bônus para quem vai dar o veículo usado na troca é de R$ 20 mil.

