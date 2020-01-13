O que é proibido alterar no carro

Sinal de trânsito: limites Crédito: Freepik

Instalações de som, luzes de LED e escolha de pneus diferentes para o carro. Essas e outras mudanças no veículo exigem bastante cautela antes de serem efetuadas. Afinal de contas, é importante considerar quais são as permissões da garantia da concessionária e do seguro do veículo. Além disso, vale ficar de olho na legislação de trânsito vigente. Tudo isso evita contratempos nas vias, pontos na carteira e multas.

Diversas alterações podem comprometer a garantia contratual do veículo, indica Antônio José Esteves Amorim, gerente de pós-venda da Prime Hyundai. Se não for a perda total dela, pode ser parcial, envolvendo apenas o sistema que foi alterado. Instalações que requerem modificações, cortes e remendos em chicotes, como os alarmes e o corta corrente são os erros mais comuns, aponta.

Sobre as modificações autorizadas pelas concessionárias, basicamente as estéticas estão enquadradas no panorama, desde que não mudem o sistema original. É o caso da instalação de outro aparelho de som, sem a necessidade de intervenção nos chicotes e conectores, comenta Antônio. O especialista aponta que não é prudente transformar as características originais do veículo.

Todo o projeto [do carro] foi elaborado, dimensionado e executado levando em conta cálculos e fatores extremamente complexos. Há uma certa inconformidade e até mesmo preconceito de alguns reparadores em relação aos engenheiros de fábrica. Alguns acreditam, de forma demasiadamente otimista, que os próprios conhecimentos práticos e empíricos são mais importantes que os conhecimentos técnicos e científicos dos engenheiros e projetistas, acrescenta Antônio.

SITUAÇÕES COMUNS

De acordo com Cleber Bongestab, gerente de veículos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/ES), qualquer tipo de ajuste que comprometa a segurança pode gerar multas e, até mesmo, a apreensão do veículo.

"Algumas mudanças exigem a necessidade de autorização do Detran. Determinados casos passam, inclusive, por inspeção veicular. É comum vermos, por exemplo, as pessoas circularem com o kit gás sem autorização registrada no documento. É uma infração grave" Cleber Bongestab - Gerente de veículos do Detran/ES

A troca da cor do carro é outro caso que requer o consentimento do órgão. O porta-voz aponta que o rebaixamento indevido na suspensão dos veículos é outra situação corriqueira.

A altura mínima do veículo em relação ao solo é de 10 cm. Os donos dos carros costumam mexer no conjunto de rodas, incluindo os aros e os pneus. Dessa forma, são autuados duas vezes e cometem infrações graves, conforme os códigos 6610 e 6629, do artigo 230, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além de terem o documento recolhido, os motoristas precisam pagar R$ 195,23, referentes a cada multa, destaca Cleber.

REBAIXAMENTO

O veículo pode ser removido se o rebaixamento for feito de forma caseira, ao arrancar o amortecedor, pois compromete a segurança das pessoas. Em relação ao serviço das concessionárias, os casos de veículos rebaixados têm a garantia de suspensão e de direção canceladas. Há uma sobrecarga indevida nesses sistemas, comenta Antônio José.

A instalação de farol xênon é outra atitude que pode gerar problemas. De acordo com o Detran, nenhuma alteração que não seja de fábrica é permitida. Não importa a intensidade da luz. O xênon perturba os condutores. Anteriormente, esse erro era uma moda nos veículos. Hoje, ocorre com menos frequência, indica Cleber Bongestab.

Sobre a instalação das luzes de LED, os especialistas não recomendam, ao alegarem que elas podem interferir no monitoramento das centrais eletrônicas.