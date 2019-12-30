O que faz perder a garantia do carro

Para não perder a garantia, as revisões têm que ser feitas no tempo ou quilometragem indicados Crédito: Freepik

A compra de um carro zero-quilômetro traz, entre outras vantagens, a garantia de fábrica, que dá segurança ao comprador contra defeitos de fabricação que possam aparecer nos primeiros anos de uso do veículo.

No entanto, é preciso ter alguns cuidados, pois pequenas atitudes podem levar à perda dessa proteção. Não fazer as revisões periódicas no tempo, ou quilometragem indicados ou fazê-las fora das concessionárias autorizadas, é uma delas.

Instalar acessórios extras, como som, travas e vidros elétricos, é outro fator que leva à perda da cobertura, caso eles não sejam homologados pela fabricante e se o serviço não for feito em local autorizado. Em algumas marcas, até mesmo a demora para consertar o carro, no caso de uma colisão, ou fazer o alinhamento e balanceamento fora da rede autorizada pode levar à perda da garantia sobre a carroceria, por exemplo.

Prazo

Normalmente, o tempo de garantia do fabricante varia de três a cinco anos, mas há prazos menores para alguns itens, como a bateria, que varia de um a dois anos, dependendo da montadora.

Há ainda itens que só têm a garantia legal, de três meses, que são considerados de desgaste, como kit de embreagem, pastilhas de freios, buchas de terminais, afirma o gerente de pós-venda da Prime Serra, Antônio José Esteves Amorim.

Ele explica que, para manter a garantia, o proprietário precisa realizar as revisões, geralmente, no intervalo de 10.000 km ou 12 meses (o que ocorrer primeiro). A cobertura é perdida quando o proprietário negligencia os prazos das revisões, não as executa ou realiza serviços em oficinas não homologadas ou fora de concessionárias autorizadas. Existe uma margem de tolerância de 1.000 km ou um mês para mais ou menos do prazo. É importantíssimo que o proprietário, ao receber o veículo, leia o manual e converse com o profissional, na entrega técnica, quando são passadas todas essas informações, destaca Amorim.

Manual

O gerente de serviços da CVC Vitória, Rogério Lopes Monteiro, também ressalta a importância de ler o manual do veículo. Infelizmente, muitos recebem, não leem e voltam depois à concessionária para tirar dúvidas. É importante conhecer, pelo menos, os termos de garantia e os períodos de manutenção do carro, pois está comprando um bem de, no mínimo, R$ 40 mil, então é preciso ter todas as informações para maior segurança, orienta Rogério.

Desgaste

Monteiro explica que, tirando os itens de desgaste natural, como pastilhas de freio, embreagem e parte de óleo e filtros, a garantia cobre praticamente tudo, desde que seja defeito de fabricação e comprovado pela concessionária da marca.