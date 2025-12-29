Para trilhas e asfalto

Nova Honda CRF1100L Africa Twin chega às concessionárias em janeiro

Modelo recebeu novas cores e novos grafismos, enquanto a versão Adventure Sports passou a ser equipada com roda dianteira de 19 polegadas, mantendo a opção de aro 21 nas demais variantes

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 08:00 - Atualizado há 2 dias

A linha 2026 permanece disponível com câmbio convencional ou DCT, ambos de 6 marchas Crédito: Divulgação

No final de 2015, uma nova geração de bigtrail da Honda surgiu no mercado mundial. Batizada com o lendário nome “Africa Twin” – usado anteriormente em modelos que marcaram época de 1988 e 2002 –, a então inédita CRF1000L inovava não apenas pela tecnologia como também pelo marcante caráter aventureiro.

No início deste ano, as CRF1100L Africa Twin receberam novas cores e novos grafismos, enquanto a versão Adventure Sports passou a ser equipada com roda dianteira de 19 polegadas, mantendo a opção de aro 21 nas demais variantes da família.

As CRF1100L Africa Twin 2026 estarão disponíveis na rede de concessionárias a partir de janeiro, com garantia de três anos, sem limite de quilometragem, além do Honda Assistance, serviço gratuito válido por todo o período da garantia, com cobertura no Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Chile, no Paraguai e no Uruguai.

O intervalo de manutenção é de 6 mil quilômetros ou seis meses após a primeira revisão Crédito: Divulgação

O intervalo de manutenção é de 6 mil quilômetros ou seis meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com mil quilômetros ou seis meses. O preço público sugerido com base na cidade de São Paulo, sem despesas de frete e seguro, é de R$ 85.500 para a CRF1100L Africa Twin MT em preto, de R$ 96.346 para a CRF1100L Africa Twin DCT em branco perolizado e de R$ 116.513 para a CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT em cinza fosco e branco perolizado.

A linha 2026 permanece disponível com câmbio convencional ou DCT, ambos de 6 marchas. A CRF1100L Africa Twin MT e a CRF1100L Africa Twin DCT têm como principal característica a vocação mais voltada às trilhas, favorecida pela agilidade proporcionada pelo tanque de combustível de 18,8 litros.

A forte personalidade dessas versões deriva da agressividade de suas linhas, típica das motos de Enduro. Já a CRF1100L Africa Twin Adventure Sports, equipada exclusivamente com câmbio DCT e tanque de 24,8 litros, é a opção ideal para o turismo sem limites, beneficiada pela maior autonomia e pelos itens de conforto direcionados às viagens longas, como assento mais confortável e roda dianteira de aro 19.

A forte personalidade dessas versões deriva da agressividade de suas linhas, típica das motos de Enduro Crédito: Divulgação

Todas compartilham o mesmo motor bicilíndrico paralelo de 1.084 cc, com 99,3 cavalos de potência e 10,9 kgfm de torque. Destaque nas Africa Twin equipadas com câmbio DCT são as suspensões Showa EERA – Electronically Equipped Ride Adjustment. O sistema oferece amortecimento otimizado em todas as condições de pilotagem e permite ajustes de pré-carga da mola traseira mesmo com a moto em movimento.

A robustez permanece garantida pelo quadro de aço, pela balança traseira de alumínio derivada da CRF450R, modelo específico de Motocross, e pela geometria inspirada na competição, com curso elevado de suspensão e ampla distância mínima do solo.

A Inertial Measurement Unit (IMU) de seis eixos controla o Honda Selectable Torque Control (HSTC) de sete níveis, o Whellie Control de três níveis, o Cornering ABS, o controle de elevação traseira e o DCT com detecção de curvas. São quatro modos de pilotagem – “Urban”, “Tour”, “Gravel” e “Off-Road” –, e dois personalizáveis (“User” 1 e 2). A ergonomia é favorecida pelo assento estreito junto ao tanque e pelo guidão alto.

Todas compartilham o mesmo motor bicilíndrico paralelo de 1.084 cc, com 99,3 cavalos de potência e 10,9 kgfm de torque Crédito: Divulgação

As luzes de circulação diurnas (DRL) são duplas e contribuem para a visibilidade, e o Cruise Control é item de série. A carenagem frontal foi aprimorada para reduzir a pressão aerodinâmica sobre a cabeça e os ombros do piloto durante deslocamentos em rodovias.



O guidão largo e alto, combinado à ergonomia equilibrada, facilita tanto manobras em baixa velocidade quanto a condução em trilhas. O assento tem ajuste de altura, variando de 85 centímetros a 87 centímetros em relação ao solo.

O cockpit apresenta um sofisticado painel de TFT “touchscreen” de 6,5 polegadas com tecnologia Multi Information Display (MID), que simplifica o controle dos sistemas e a visualização das informações. Outro destaque das CRF1100L Africa Twin é a conectividade facilitada para Apple CarPlay, Android Auto e aplicativos de navegação.



