GWM lança série limitada do Haval H6 com 2 mil unidades no Brasil

A edição Haval H6 HEV One é baseada na versão HEV2 do modelo, que tem um motor 1.5 turbo à combustão e um motor elétrico. Modelo já está à venda por R$ 199 mil

Publicado em 25 de junho de 2025 às 16:53

A série especial terá apenas 2 mil unidades disponíveis e é baseada na versão Haval H6 HEV2 Crédito: Gabriel Mazim

A GWM Brasil deu início às vendas do Haval H6 HEV One, edição limitada do SUV híbrido da marca que terá apenas 2 mil unidades. O modelo é baseado na versão Haval H6 HEV2 e conta com um motor 1.5 turbo à combustão, que em conjunto com um motor elétrico entrega 243 cv de potência e 54 kgfm de torque.>

Com preço de R$ 199 mil, a edição especial já está à venda nas concessionárias da marca no país, no site e no e-commerce da marca e, ainda, no Mercado Livre.>

A novidade se diferencia da versão HEV2 por elementos visuais e ajustes na linha de equipamentos. No design exterior, os destaques ficam por conta das lanternas traseiras vermelhas – que substituem o acabamento fumê da versão 2025/2025 – e as rodas de liga leve 19" com design exclusivo. Já no interior, o modelo traz acabamento em black piano, em vez do cinza fosco da linha 25/25.>

Já as mudanças no pacote de equipamentos incluem a perda do teto solar panorâmico e da abertura elétrica da tampa do porta-malas. De acordo com a montadora, essas alterações permitiram o preço competitivo do modelo. >

Segundo a GWM, a série limitada H6 HEV One é uma homenagem aos 3.217 veículos emplacados pela montadora em maio, o melhor resultado mensal da marca desde o início de suas operações no Brasil, em abril de 2023. O modelo também celebra a liderança do Haval H6 entre os híbridos, quando registrou 10.184 unidades no acumulado de janeiro a maio deste ano.>

“A GWM está vivendo um momento histórico. Mesmo antes de iniciar a fabricação no País, já somos líderes na venda de híbridos. Para celebrar, criamos a série limitada HEV One, que entrega o mesmo desempenho e eficiência já reconhecidos no H6, com toques visuais únicos e excelente relação custo-benefício”, ressalta o diretor de Marketing e Produto da GWM Brasil, André Leite.>

*Com informações da GWM Brasil>

