Jeep Compass 2026 chega com redução de até R$ 20 mil no preço

Linha 2026 do modelo manteve a mesma motorização, com os propulsores T270 e Hurricane, e tem preços a partir de R$ 169.990

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 15:00 - Atualizado há 20 minutos

O Jeep Compass já vendeu mais de 500 mil unidades desde a estreia do modelo no Brasil, em 2016 Crédito: Jeep/Divulgação

A Jeep anunciou o lançamento da linha 2026 do Compass, que teve reduções de preço em todas as quatro versões. O modelo conta com duas opções de motorização, o motor T270 Turbo Flex e o Hurricane 2.0 turbo, e tem preços que partem de R$ 169.990, na versão de entrada Sport. >

Presente nas versões Sport, Longitude e Série S, o propulsor T270 Turbo Flex entrega 185 cavalos e 27,5 kgfm de torque, sendo combinado ao câmbio automático de seis marchas. Além disso, de acordo com a fabricante, a aceleração de 0 a 100 km/h é de 9,8 s.>

Já o motor Hurricane 2.0 turbo a gasolina, presente apenas na versão topo de linha Blackhawk, entrega 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque. A aceleração de 0 a 100 km/h é de 6,3 segundos e o câmbio, neste caso, é automático de nove marchas com tração 4x4.>

O Compass já ultrapassou a marca de meio milhão de unidades vendidas no país desde a estreia do SUV, em 2016.>

Jeep Compass Sport

Disponível por R$ 169.990, a versão mais básica do modelo vem equipada com o propulsor T270 e recebeu a maior redução de preço da linha, de R$ 20.000. >

Os itens de série da Sport incluem central multimídia de 8,4", painel de instrumentos de 7”, faróis full LED, ar-condicionado dual zone e rodas de liga leve de 18”.>

Além disso, três pacotes opcionais foram disponibilizados para a configuração: Exclusive, Tech e Premium. Os itens disponíveis nos pacotes incluem um painel digital maior, de 10,25”, direção semi-autônoma, teto solar panorâmico, entre outros. Outra novidade da versão é a cor Azul Jazz.>

Principais itens de série: >

A/C Dual Zone

Apple Carplay e Android Auto sem fio

Bancos em tecido

Central multimídia de 8,4”

Faróis full LED com assinatura em LED

Lanternas em LED

Quadro de instrumentos de 7”

Rodas de liga leve de 18”

Sensor de chuva e crepuscular

USB dianteiro e traseiro A+C

Adicionais: Pacote Exclusive, Pacote Tech e Pacote Premium >

Jeep Compass Longitude

A versão Longitude, que também possui o motor T270 Turbo Flex, ganhou mais itens tecnológicos para a linha 2026, incluindo carregador de celular por indução, e pacote completo de assistência ao motorista (ADAS nível 2). Ela custa R$ 192.990, uma redução de R$ 19.000 em relação à linha anterior. >

A configuração também conta com quadro de instrumentos de 10,25” Full Digital e HD, central multimídia de 10,1” com Adventure Intelligence Plus, espelhamento sem fio para Android Auto e Apple Carplay, carregador de celular por indução, além de modo de condução semi-autônoma (ADAS nível 2).>

Principais itens de série:>

Todos os itens da versão Sport, mais:

Carregador de celular por indução

Central multimídia 10,1” com comando de voz avançado e GPS

Quadro de instrumentos de 10,25”

ADA | Assistente ativo de direção

ACC | Piloto automático adaptativo com Stop&Go

AHB | Comutação automática dos faróis

DDT | Detector de fadiga do motorista

LDW | Aviso de mudança de faixas

FCW + PEB | Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência com detecção de pedestres e ciclistas

TSR | Reconhecimento de placas de trânsito

Rodas de 18” >

Jeep Compass Série S

A versão Série S recebe novos equipamentos de conforto, incluindo ajuste elétrico dos bancos do passageiro e abertura eletrônica do porta-malas com sensor de presença (Hands Free). >

Equipada com o motor T270 Turbo Flex, a versão conta ainda com detecção de tráfego cruzado traseiro, rodas de 19”, monitoramento de ponto cego, revestimento interno do teto preto, além de teto solar panorâmico. >

A configuração custa R$ 236.990, redução de R$ 15.000 em relação à linha anterior. >

Principais itens de série:>

Todos os itens da versão Longitude, mais:

Abertura eletrônica do porta-malas com sensor de presença

Bancos do passageiro e motorista elétricos

Rodas de 19” com tecnologia seal inside (auto vedante)

Detecção de tráfego cruzado traseiro

Monitoramento de Pontos Cegos

Park Assist + sensor dianteiro

Pintura das partes plásticas na cor da carroceria

Retrovisores externos com rebatimento automático

Revestimento interno do teto em preto

Teto pintado em preto

Teto solar panorâmico >

Jeep Compass Blackhawk

A versão topo de linha Blackhawk é a única a contar com o motor Hurricane 2.0 e chega por R$ 279.990, R$ 16.500 a menos que a linha anterior. >

A configuração oferece também a capacidade off-road, com tração 4x4 que permite excelente desempenho em todo o tipo de terreno. Além disso, conta com 7 airbags, Adventure Intelligence Plus, Alexa in-vehicle, bancos do motorista e do passageiro elétricos, rebatimento automático dos retrovisores externos, rodas em liga leve de 19”, detecção de tráfego cruzado traseiro, monitoramento de ponto cego, Park Assist + sensor dianteiro, porta-malas automático com sensor de presença e teto solar panorâmico. >

Principais itens de série:>

Todos os itens da versão Série S, mais:

Motor Hurricane de 272cv de potência

Câmbio automático de 9 velocidades

HDC (Hill Descent Control)

Performance Pages

Rodas de 19” esportivas e com pinças de freio vermelhas

Seletor de terrenos >

*Com informações da Jeep. >

