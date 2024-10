Por R$ 219.990

Ford lança Ranger Black 2025 com foco no uso urbano e motor 2.0 turbodiesel

Picape chega com protetor de caçamba e capota marítima elétrica grátis para os 100 primeiros compradores

Picape tem motor Panther 2.0 turbodiesel, com transmissão automática de 6 velocidades e tração 4x2. (Ford/Divulgação)

A Ford anunciou a segunda geração da Ranger Black. Ela chega por R$ 219.990, na faixa de entrada da linha, se tornando uma alternativa à Ram Rampage 2.0TD e à Fiat Toro.

A grade dianteira, o santantônio, os retrovisores e as rodas de 18” na cor grafite “Bolder Gray” são seus itens de assinatura. A picape vem com faróis full-LED, para-choques dianteiros e maçanetas na cor da carroceria, estribos fixos na cor preta e pneus 255/70R18 todo terreno, iguais aos da versão Limited.

A caçamba com capacidade de 1.250 litros e 1.031 kg se transforma num porta-malas com degrau de acesso, seis ganchos de ancoragem, tomada 12 V e tampa com assistência de abertura e fechamento que facilitam o transporte de diferentes tipos de objetos.

O interior tem como base a cor preta, com detalhes em grafite e metal fumê. Além do teto preto da Ranger Raptor, ela tem ainda itens de acabamento da versão de topo XLT, incluindo o volante revestido em couro, a moldura da central multimídia e saídas de ar em black piano.

A cabine tem bancos parcialmente em couro com o emblema Black no encosto, volante com ajuste de altura e profundidade, painel de instrumentos digital de 8”, multimídia SYNC 4 com tela de 10”, Android Auto e Apple CarPlay sem fio e carregador por indução. O ambiente em tons escuros segue o mesmo conceito de design do exterior. A lateral dianteira ganhou a inscrição “So long as it’s black”, com a assinatura de Henry Ford.

Motorização e dirigibilidade

O conjunto formado pelo motor Panther 2.0 turbodiesel com potência de 170 cv e torque de 41,2 kgfm, transmissão automática de seis velocidades e tração 4x2 garante conforto e economia na cidade, com a conhecida força e dirigibilidade da linha. Na estrada, ela roda 12,4 km/l e também faz 10,1 km/l na cidade, o que permite uma autonomia média de 880 km com o tanque de 80 litros, segundo a montadora.

A nova Ranger é equipada com amortecedores externos na traseira e feixes de quatro estágios que garantem uma articulação do eixo 12% maior, proporcionando um rodar mais confortável mesmo sem carga. A suspensão dianteira independente, MacPherson, tem amortecedores com batentes hidráulicos.

Com 5,37 m de comprimento, 1,88 m de altura e 3,27 mm de entre-eixos, a Ranger é a maior picape do segmento e também tem o melhor espaço interno. Os ângulos de ataque (30°), saída (26°) e transposição (22°) também revelam a sua disposição para superar obstáculos.

Além de controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa e limitador de velocidade, a Ranger Black tem quatro modos de condução que ajustam o veículo automaticamente para o melhor desempenho em cada situação de rodagem: Normal, Eco, Rebocar e Escorregadio. A robustez para superar obstáculos é outro atributo presente no DNA da picape da família Raça Forte da Ford, incluindo a maior capacidade de imersão da categoria, de 800 mm.

Tecnologia e conectividade

Com o aplicativo FordPass Connect, é possível travar e destravar as portas, acionar as luzes e buzina, agendar a partida com ativação do ar-condicionado ou aquecedor, localizar o veículo, receber alertas de alarme e verificar remotamente dados como odômetro e combustível.

É possível realizar agendamento de serviços on-line, serviço leva e traz, acompanhamento preventivo inteligente e apoio dos atendentes do Ford Concierge e Ranger Expert sempre que precisar. A linha Ranger também é a primeira do segmento capaz de receber atualizações multimódulos over-the-air (OTA) para o aprimoramento contínuo do desempenho e segurança de vários sistemas do veículo.

