Confira as principais regras para uso do reboque no seu carro

CUIDADOS ADICIONAIS

De acordo com o inspetor, o engate precisa ser uma esfera maciça. Não há espaço para outros formatos. A base não pode ter superfície cortante. A ideia do engate é rebocar, e não pode prejudicar terceiros, como pessoas ou veículos que toquem o item.

Além da superfície, o engate tem uma tomada para ligar o carro ao segundo veículo. De acordo com Valdo Lemos, a tomada precisa estar presente, mesmo que não seja usada a todo instante. O item facilita que as luzes e as sinalizações sejam evidenciadas.

Além da tomada, que viabiliza maior segurança no trânsito, a corrente que liga o carro ao veículo independente deve ser sempre usada. Ela é mais um item que dá segurança, garantindo que não haja desprendimento.

Assim como a maior parte dos meios de transporte, carregar um reboque em um veículo exige a Carteira Nacional de Habilitação. A regra é a seguinte: se o veículo independente tiver até seis toneladas, é necessário ter carteira da categoria B. Caso a carga seja ainda mais pesada, o condutor deverá se habilitado na categoria E.