Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Confira as principais regras para uso do reboque no seu carro
Direção segura

Confira as principais regras para uso do reboque no seu carro

Segundo inspetor da PRF, o transporte de cargas em reboque deve seguir algumas normas, com regras semelhantes exigidas para veículos

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 20:04

Publicado em 

27 jul 2021 às 20:04
Engate de reboque facilita transporte de cargas
Engate de reboque facilita transporte de cargas Crédito: Pixabay
Do food truck ao carro de mudança, muitos condutores optam pelo uso do reboque. Seja qual for a capacidade de tração do veículo, a ferramenta principal para o transporte de cargas em um "veículo adicional" é a estrutura de engate — uma pequena esfera maciça, que fica grudada na traseira do carro. O item oferece vantagens e mais segurança no trânsito de algumas cargas, mas exige atenção e cuidados.
O inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo Valdo Lemos lembrou que, além do transporte, condutores utilizam o reboque para diversos fins, como a proteção contra colisão traseira e até estética.
Direção Segura - Quais são as regras para uso de reboque? PRF esclarece!
Em entrevista à jornalista Patrícia Vallim, da Rádio CBN Vitória, o inspetor explicou que não há proibição para o uso do reboque. No entanto, é preciso respeitar a regulamentação sobre a instalação, por exemplo.
"O reboque é um veículo. Precisa ter placa e pneus em boas condições, como o carro que o conduz. É necessário ter responsabilidade durante o uso"
Valdo Lemos - Inspetor da PRF

CONFIRA AS PRINCIPAIS REGRAS

CUIDADOS ADICIONAIS

De acordo com o inspetor, o engate precisa ser uma esfera maciça. Não há espaço para outros formatos. A base não pode ter superfície cortante. A ideia do engate é rebocar, e não pode prejudicar terceiros, como pessoas ou veículos que toquem o item.
Além da superfície, o engate tem uma tomada para ligar o carro ao segundo veículo. De acordo com Valdo Lemos, a tomada precisa estar presente, mesmo que não seja usada a todo instante. O item facilita que as luzes e as sinalizações sejam evidenciadas.
Além da tomada, que viabiliza maior segurança no trânsito, a corrente que liga o carro ao veículo independente deve ser sempre usada. Ela é mais um item que dá segurança, garantindo que não  haja desprendimento.
Assim como a maior parte dos meios de transporte, carregar um reboque em um veículo exige a Carteira Nacional de Habilitação. A regra é a seguinte: se o veículo independente tiver até seis toneladas, é necessário ter carteira da categoria B. Caso a carga seja ainda mais pesada, o condutor deverá se habilitado na categoria E.
Você já deve ter visto que algumas cargas possuem adesivos de alerta. De acordo com o inspetor, é recomendado que o veículo independente tenha fitas refletivas.

Veja Também

Dia chuvoso: Saiba como dirigir com segurança quando tem água na pista

Escapamento barulhento causa multa? Saiba o que diz a legislação

Apoiar pés no painel do carro pode causar lesões, diz especialista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carros CNH espírito santo trânsito veículos Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados