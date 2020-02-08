Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Risco

Apoiar pés no painel do carro pode causar lesões, diz especialista

Em caso de acidente, passageiro pode sofrer sérios traumas

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 13:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 13:53
Apoiar pés no painel do carro pode causar lesões, diz especialista Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil
A cena é comum, principalmente em estradas: para esticar as pernas e se sentir mais confortável, o passageiro coloca os pés no painel do veículo, com o banco reclinado, enquanto viaja ao lado do condutor. A alternativa em busca de conforto, porém, expõe a pessoa ao risco de lesões gravíssimas, caso aconteça um acidente.
As sérias consequências foram mostradas em um exame de raio-x, divulgado pela polícia do País de Gales, na Europa, no fim de janeiro. A paciente, que estava com os pés no painel do carro, teve o fêmur e o quadril do lado esquerdo quebrados, enquanto no lado direito do corpo o osso desencaixou da articulação.
Em 2015, uma mulher norte-americana ficou permanentemente incapacitada após uma leve colisão em que estava com os pés para cima. Ela quebrou o fêmur e o tornozelo em quatro partes, além de também ter o nariz quebrado após o airbag jogar suas pernas contra seu rosto.
O presidente da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé (ABTPé), o médico ortopedista José Antônio Veiga Sanhudo, ressalta que passageiros que colocam o joelho ou o pé apoiado no painel, correm alto risco de sofrer lesões graves em caso de acidente, mesmo em baixa velocidade.
Acontece que, nessas posições, o trauma direto nas articulações é muito mais frequente e mais grave. Com o joelho apoiado no painel do veículo, o trauma provocado por um eventual acidente ocorre diretamente na articulação, provocando fraturas ou lesões irreparáveis na cartilagem articular.
Apoiar o pé sobre o painel do carro coloca o quadril em uma posição de flexão e, ao sofrer o impacto da batida, o osso da coxa pode acabar desencaixando da articulação representando uma lesão muito grave. Para piorar a situação, o nervo ciático transita exatamente nesse local e, frequentemente, é lesado seriamente, comprometendo os movimentos da perna, muitas vezes de forma definitiva, diz o especialista.
Ele explica que, nessa posição, o airbag não será capaz de desempenhar a sua função de proteger o passageiro, como seria possível se ele estivesse sentado corretamente e usando o cinto de segurança.
Mas para estes dispositivos funcionarem corretamente e protegerem o passageiro, ele tem que estar sentado adequadamente, quando o passageiro adquire essas posições de ficar deitado, com a perna para cima, o próprio dispositivo pode provocar a lesão pois não consegue proteger o indivíduo do trauma. A posição do indivíduo no assento do veículo é importante para que haja uma proteção eficaz recomenda.
A viagem no banco traseiro também deve respeitar a posição correta, segundo o ortopedista. A indicação é a mesma, ficar sentado adequadamente, porque na posição deitada o próprio cinto de segurança não consegue proteger o passageiro, então a chance de ter uma lesão muito mais grave ou ser jogado para frente do veículo é muito maior, esses dispositivos são muito efetivos para prevenir lesão, mas a gente precisa fazer a nossa parte, alerta.
Com informações da Agência Brasil

Veja Também

Acidente com dois veículos na Leitão da Silva interdita uma pista

Vídeo: carro em chamas prejudica trânsito no Centro de Vitória

Quais são as 5 principais causas de incêndios em veículos?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes, de 22 anos, morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste
Universitária morre em capotamento na Rodovia Leste-Oeste em Cariacica
Prato do Empório São Miguel no festival Sabores & Canções 2026, em Colatina
Festival gastronômico reúne 12 restaurantes de Colatina; conheça pratos
Imagem de destaque
5 dicas para reduzir o estresse e proteger a saúde mental e cardiovascular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados