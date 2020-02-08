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Incêndio

Vídeo: carro em chamas prejudica trânsito no Centro de Vitória

Imagens mostram veículo tomado pelas chamas durante a noite desta sexta-feira (7); não houve feridos

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 21:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 21:39
Um carro pegou fogo durante a noite desta sexta-feira (7), enquanto trafegava na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória. Vídeos registrados pelo fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, mostram que as chamas começaram na parte dianteira e foram consumindo o restante do veículo.
De acordo com a Guarda Municipal, o incêndio aconteceu por volta das 19h40. Cinco minutos depois, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Segundo a nota da própria corporação, equipes combateram o fogo, ninguém ficou ferido e o proprietário do automóvel não solicitou perícia.
A Guarda Municipal também informou que agentes estiveram na Avenida Jerônimo Monteiro para sinalizar o trânsito e orientar os motoristas que passavam pelo local. Duas faixas da via precisaram ser interditadas, até que o fogo fosse controlado pelos bombeiros, por volta das 20h30.

VEJA OUTRO VÍDEO DO INÍCIO DO INCÊNDIO

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