Vídeo: carro em chamas prejudica trânsito no Centro de Vitória

Um carro pegou fogo durante a noite desta sexta-feira (7), enquanto trafegava na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória. Vídeos registrados pelo fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta , mostram que as chamas começaram na parte dianteira e foram consumindo o restante do veículo.

A Guarda Municipal também informou que agentes estiveram na Avenida Jerônimo Monteiro para sinalizar o trânsito e orientar os motoristas que passavam pelo local. Duas faixas da via precisaram ser interditadas, até que o fogo fosse controlado pelos bombeiros, por volta das 20h30.