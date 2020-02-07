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Entre Fundão e Ibiraçu

Acidente e sequência de panes causam congestionamento na BR 101 em Fundão

O trânsito afeta o trecho entre Fundão e Ibiraçu;

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 18:56
Trânsito no trecho entre Fundão e Ibiraçu, por conta de panes em veículos Crédito: Ouvinte CBN
Um acidente e uma sequência de panes mecânicas em carretas na tarde desta sexta-feira (7) têm gerado congestionamento na BR 101, no trecho entre Fundão e Ibiraçu. De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, as equipes já estão no local fazendo atendimento a motoristas. Três carretas apresentaram problemas. A concessionária informou que um dos veículos, que estava no km 225 foi retirado e a pista liberada. Já no km 223 e no km 229,5 foram feitos desvios, mas o trânsito ainda continua intenso.
Ainda segundo a concessionária,  a lentidão no trânsito começou após um acidente envolvendo uma outra carreta, que ocorreu às 11h40 e interditou a pista, no km 221 da rodovia. O tráfego seguiu no sistema pare e siga até as 12h58, quando houve paralisação total do fluxo para retirada do veículo. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a carreta foi retirada do local às 13h58 e o trânsito liberado.
Motoristas que passaram pela via relataram trânsito intenso. Segundo a ouvinte da Rádio CBN Vitória (92,5), Ana Paula Poubel, a paralisação aumentou o tempo de viagem em mais de uma hora. "Passamos por lá há aproximadamente 40 minutos. Ficamos mais de uma hora parados. Isso no sentido sul", disse.

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