Acidente e sequência de panes causam congestionamento na BR 101 em Fundão

Trânsito no trecho entre Fundão e Ibiraçu, por conta de panes em veículos Crédito: Ouvinte CBN

Um acidente e uma sequência de panes mecânicas em carretas na tarde desta sexta-feira (7) têm gerado congestionamento na BR 101, no trecho entre Fundão e Ibiraçu. De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, as equipes já estão no local fazendo atendimento a motoristas. Três carretas apresentaram problemas. A concessionária informou que um dos veículos, que estava no km 225 foi retirado e a pista liberada. Já no km 223 e no km 229,5 foram feitos desvios, mas o trânsito ainda continua intenso.

Ainda segundo a concessionária, a lentidão no trânsito começou após um acidente envolvendo uma outra carreta, que ocorreu às 11h40 e interditou a pista, no km 221 da rodovia. O tráfego seguiu no sistema pare e siga até as 12h58, quando houve paralisação total do fluxo para retirada do veículo. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a carreta foi retirada do local às 13h58 e o trânsito liberado.