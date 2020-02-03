Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito

Fluxo no trânsito fica mais intenso na Grande Vitória com volta às aulas

O motorista encontra lentidão na Avenida Vitória, em decorrência das obras no local, e na Ponte da Passagem

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 18:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 18:30
Volta às aulas movimenta o trânsito em Bento Ferreira, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

PONTOS COM RETENÇÃO:

  • Avenida Vitória, em Vitória
  • Avenida Saturnino de Brito, em Vitória
  • Ponte da Passagem, em Vitória
  • Avenida Leitão da Silva, em Vitória 
  • Avenida Fernando Ferrari, próximo ao acesso da Multivix, em Vitória 
  • Rua Ataíde,  próximo à entrada da Terceira Ponte 
O trânsito da Grande Vitória deve se intensificar a partir desta segunda-feira (03) nos próximos dias desta e da próxima semana, momento em que escolas e faculdades retornam à sua habitual rotina de aula e programações. Com o retorno, mais motoristas tiram os carros das garagens, o que deixa o fluxo mais lento nos principais bairros e geram pontos de congestionamento.
Com a intensificação do fluxo dos veículos no trânsito, as ações das Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha são intensificadas principalmente nos entornos das escolas e faculdades, assim como são realizadas operações na tentativa de liberar e desafogar os possíveis pontos de congestionamento.

VITÓRIA 

Na Capital, na tarde desta segunda-feira (03), de acordo com a Guarda Municipal de Vitória, é percebido um engarrafamento na Avenida Vitória, no trecho entre a Praça Jucutuquara e o cruzamento próximo ao local, que ocorre em decorrência das obras de nova pavimentação e ciclovia do local que ocorrem desde novembro do ano passado. 
Ainda de acordo com a Guarda, motoristas também vão encontrar lentidão nesta tarde na Avenida Saturnino de Brito, próximo a Ponte de Camburi, no sentido Jardim Camburi. O engarrafamento se inicia com o horário de saída de um colégio próximo ao local. 
Também nesta tarde, de acordo com informações recebidas por meio da Rádio CBN, ouvintes relatam trânsito intenso na Avenida Leitão da Silva e nas vias próximas ao Colégio Leonardo da Vinci. Fluxo intenso de veículos também são relatados na Avenida Rio Branco. 
Volta às aulas contribui para retenções no trânsito Crédito: Vitor Jubini

VILA VELHA 

Na tarde desta segunda-feira (03), de acordo com informações da Guarda Municipal, o motorista encontrará uma pequena retenção na Avenida Carlos Lindemberg, no sentido centro de Vila Velha. O trânsito de veículos também é intenso na Rua Ataíde, próximo à entrada da Terceira Ponte. 
De acordo com informações divulgadas pelo subinspetor da Guarda Municipal de Vila Velha, Patrick Oliveira, durante o período da manhã, quando as vias são mais afetadas pela circulação de motoristas, uma nova programação do tempo dos semáforos será realizada.
Durante o período de 7h às 9h, o trânsito fica por volta de 40% mais intenso, principalmente no Centro, onde estão localizadas duas grandes escolas, também no bairro Boa Vista e em Coqueiral de Itaparica, com universidades. Com isso, também destinamos mais guardas para auxiliar, explicou.
Na Grande Vitória, as aulas de algumas escolas da rede privada foram retomadas nesta segunda-feira (03). Já nas redes estadual e municipal de Vitória serão iniciadas nos próximos dias desta semana.

Veja Também

Sergio Majeski assina lista de pré-candidatos a prefeito de Vitória pelo PSB

Prefeitura de Cariacica exige de candidatos exame HIV/Aids em concurso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados