Fluxo no trânsito fica mais intenso na Grande Vitória com volta às aulas

Volta às aulas movimenta o trânsito em Bento Ferreira, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

PONTOS COM RETENÇÃO:

Avenida Vitória, em Vitória



Avenida Saturnino de Brito, em Vitória

Ponte da Passagem, em Vitória

Avenida Leitão da Silva, em Vitória

Avenida Fernando Ferrari, próximo ao acesso da Multivix, em Vitória

Rua Ataíde, próximo à entrada da Terceira Ponte

O trânsito da Grande Vitória deve se intensificar a partir desta segunda-feira (03) nos próximos dias desta e da próxima semana, momento em que escolas e faculdades retornam à sua habitual rotina de aula e programações. Com o retorno, mais motoristas tiram os carros das garagens, o que deixa o fluxo mais lento nos principais bairros e geram pontos de congestionamento.

Com a intensificação do fluxo dos veículos no trânsito, as ações das Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha são intensificadas principalmente nos entornos das escolas e faculdades, assim como são realizadas operações na tentativa de liberar e desafogar os possíveis pontos de congestionamento.

VITÓRIA

Na Capital, na tarde desta segunda-feira (03), de acordo com a Guarda Municipal de Vitória, é percebido um engarrafamento na Avenida Vitória, no trecho entre a Praça Jucutuquara e o cruzamento próximo ao local, que ocorre em decorrência das obras de nova pavimentação e ciclovia do local que ocorrem desde novembro do ano passado.

Ainda de acordo com a Guarda, motoristas também vão encontrar lentidão nesta tarde na Avenida Saturnino de Brito, próximo a Ponte de Camburi, no sentido Jardim Camburi. O engarrafamento se inicia com o horário de saída de um colégio próximo ao local.

Também nesta tarde, de acordo com informações recebidas por meio da Rádio CBN, ouvintes relatam trânsito intenso na Avenida Leitão da Silva e nas vias próximas ao Colégio Leonardo da Vinci. Fluxo intenso de veículos também são relatados na Avenida Rio Branco.

Volta às aulas contribui para retenções no trânsito Crédito: Vitor Jubini

VILA VELHA

Na tarde desta segunda-feira (03), de acordo com informações da Guarda Municipal, o motorista encontrará uma pequena retenção na Avenida Carlos Lindemberg, no sentido centro de Vila Velha. O trânsito de veículos também é intenso na Rua Ataíde, próximo à entrada da Terceira Ponte.

De acordo com informações divulgadas pelo subinspetor da Guarda Municipal de Vila Velha, Patrick Oliveira, durante o período da manhã, quando as vias são mais afetadas pela circulação de motoristas, uma nova programação do tempo dos semáforos será realizada.

Durante o período de 7h às 9h, o trânsito fica por volta de 40% mais intenso, principalmente no Centro, onde estão localizadas duas grandes escolas, também no bairro Boa Vista e em Coqueiral de Itaparica, com universidades. Com isso, também destinamos mais guardas para auxiliar, explicou.