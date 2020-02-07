Obras na Avenida Vitória provocam congestionamento na Leitão da Silva

O motorista deve ter paciência ao enfrentar o trânsito na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (07). O congestionamento registrado no local começa na altura do supermercado Carone, em Santa Lúcia, e vai até o cruzamento com a avenida César Hilal, no sentido do bairro Bento Ferreira.