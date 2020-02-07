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Trânsito

Obras na Avenida Vitória provocam congestionamento na Leitão da Silva

O objetivo da obra é recuperar a malha viária com reforma asfáltica e criação de ciclovia. As intervenções começaram em outubro

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 17:12
Obras na Avenida Vitória congestionam o trânsito na capital Crédito: Carlos Alberto Silva
O motorista deve ter paciência ao enfrentar o trânsito na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (07).  O congestionamento registrado no local começa na altura do supermercado Carone, em Santa Lúcia, e vai até o cruzamento com a avenida César Hilal, no sentido do bairro Bento Ferreira.
Obras na Avenida Vitória congestionam o trânsito na capital Crédito: Carlos Alberto Silva
De acordo com informações divulgadas pela Guarda Municipal de Vitória, a retenção ocorre devido a reflexos gerados pela obra que acontece na Avenida Vitória. No local, são executadas obras de reabilitação da malha viária com reforma asfáltica e criação de ciclovia. As intervenções começaram em outubro.
A conclusão da obra está prevista para o final deste ano.
Obras na Avenida Vitória congestionam o trânsito na capital Crédito: Carlos Alberto Silva

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