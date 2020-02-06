Policial militar fica ferido em acidente na Norte Sul em Vitória
Um carro capotou após colidir com outro veículo na Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, nesta quinta-feira (6). Segundo a Guarda Municipal de Vitória, um policial militar que conduzia o Ford Focus ficou ferido devido ao acidente e foi socorrido por uma ambulância particular que passava no local, enquanto esperava a chegada do Samu. O outro condutor não teve ferimentos, de acordo com a Guarda.
De acordo com informações da Polícia Militar, até o momento, a corporação só foi informada sobre o capotamento, mas não sabe de mais detalhes em relação ao acidente. Segundo informações da Guarda Municipal de Vitória, o Corpo de Bombeiros e o Samu chegaram ao local para prestar socorro e os veículos estavam sendo retirados na manhã desta quinta.