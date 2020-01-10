Obra na Avenida Vitória será concluída até dezembro de 2020, diz prefeito

Obras na Avenida Vitória começaram em novembro do ano passado Crédito: Fernando Madeira

A nova Avenida Vitória, na Capital, será entregue até o fim deste ano. A afirmação foi dada pelo prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta sexta-feira (10).

Com obras iniciadas em novembro do ano passado , uma das principais vias da Grande Vitória terá a malha viária reabilitada com reforma asfáltica e vai contar com a criação de uma ciclovia. A obra acontece em toda a extensão da avenida - que vai da Curva do Saldanha, no Forte São João, até o início da Avenida César Hilal, em Bento Ferreira.

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Prefeito Luciano Rezende está em seu segundo mandato Crédito: Carlos Alberto Silva

"A obra está sendo feita final de semana, à noite, feriados, todos os dias. Nós temos o planejamento de terminar ela agora em 2020. O mais rápido possível, até o final do ano" Luciano Rezende - Prefeito de Vitória

Questionado sobre os gargalos no trânsito e alternativas para melhorar a questão da mobilidade urbana, Luciano mencionou a implantação do parquímetro, a Linha Verde e os serviços de bicicletas e patinetes compartilhadas por aplicativo.

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