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Mobilidade urbana

Obra na Avenida Vitória será concluída até dezembro de 2020, diz prefeito

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, Luciano Rezende (Cidadania) falou sobre a mobilidade urbana na Capital

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 16:50
Obras na Avenida Vitória começaram em novembro do ano passado Crédito: Fernando Madeira
A nova Avenida Vitória, na Capital, será entregue até o fim deste ano. A afirmação foi dada pelo prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta sexta-feira (10). 
Com obras iniciadas em novembro do ano passado, uma das principais vias da Grande Vitória terá a malha viária reabilitada com reforma asfáltica e vai contar com a criação de uma ciclovia. A obra acontece em toda a extensão da avenida - que vai da Curva do Saldanha, no Forte São João, até o início da Avenida César Hilal, em Bento Ferreira.

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Prefeito Luciano Rezende está em seu segundo mandato Crédito: Carlos Alberto Silva
"A obra está sendo feita final de semana, à noite, feriados, todos os dias. Nós temos o planejamento de terminar ela agora em 2020. O mais rápido possível, até o final do ano"
Luciano Rezende - Prefeito de Vitória 
Questionado sobre os gargalos no trânsito e alternativas para melhorar a questão da mobilidade urbana, Luciano mencionou a implantação do parquímetro, a Linha Verde e os serviços de bicicletas e patinetes compartilhadas por aplicativo. 

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"A frota de veículos cresce 10% todo ano. Não há como acompanhar esse crescimento. Por isso, nós estamos trabalhando muito com o conceito do transporte coletivo. Com resistências, porque as pessoas não compreendem que não há saída pelo automóvel. O transporte coletivo é a única forma de resolver a mobilidade urbana", enfatiza.

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