Vitória teve a maior alta no valor da cesta básica no Brasil

Carne de boi impulsionou aumento na cesta básica Crédito: Carlos Alberto Silva

A alimentação do capixaba pesou mais no bolso no ano passado. Vitória teve a maior alta das cestas básicas do país entre 17 capitais, um aumento de 23,64% no ano passado, fechando o ano em R$ 499,23. A alta no preço da carne bovina foi a principal causa, com aumento de 47,45%. Os dados do comparativo entre 2019 e 2018 são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

A cidade foi seguida por Goiânia (16,94%), que fechou o ano com a cesta a R$ 454,75 e Recife (15,63%), com R$ 393,80.

Este resultado da carne vermelha deveu-se ao alto nível de exportação ao longo de 2019, principalmente para a China. Somou-se a isso, no segundo semestre, entressafra e maior custo de reposição dos bezerros, o que acarretou a elevação expressiva de preços. A demanda interna, por sua vez, permaneceu baixa na maior parte do ano, resultado do menor poder de compra dos brasileiros.

A batata foi outro alimento que contribuiu para deixar a cesta básica mais salgada um aumento de 45,22% em Vitória. A redução da área plantada de batata de mesa limitou a oferta nacional e elevou os preços na maior parte do ano.