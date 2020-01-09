Vitória teve a maior alta no valor da cesta básica no Brasil

A alimentação do capixaba pesou mais no bolso no ano passado. Vitória teve a maior alta das cestas básicas do país entre 17 capitais, um aumento de 23,64% no ano passado, fechando o ano em R$ 499,23. A alta no preço da carne bovina foi a principal causa, com aumento de 47,45%. Os dados do comparativo entre 2019 e 2018 são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
A cidade foi seguida por Goiânia (16,94%), que fechou o ano com a cesta a R$ 454,75 e Recife (15,63%), com R$ 393,80.
Este resultado da carne vermelha deveu-se ao alto nível de exportação ao longo de 2019, principalmente para a China. Somou-se a isso, no segundo semestre, entressafra e maior custo de reposição dos bezerros, o que acarretou a elevação expressiva de preços. A demanda interna, por sua vez, permaneceu baixa na maior parte do ano, resultado do menor poder de compra dos brasileiros.
A batata foi outro alimento que contribuiu para deixar a cesta básica mais salgada um aumento de 45,22% em Vitória. A redução da área plantada de batata de mesa limitou a oferta nacional e elevou os preços na maior parte do ano.
No comparativo do período de um ano, o preço do óleo de soja teve o maior aumento em Vitória (18,77%) e foi outro que . Ao longo do ano, observou-se uma demanda grande pelo material bruto para a produção de biodiesel, o que elevou os preços do produto também no varejo.