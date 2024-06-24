Ministra cancela vinda ao ES para evento de meio ambiente e sustentabilidade

Marina Silva cancelou a agenda que teria no Estado nesta terça-feira (25) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mudanças climáticas, transição energética, mercado de carbono e agronegócio sustentável. Esses são alguns dos temas abordados durante o “Sustentabilidade Brasil”, conferência nacional que traz ao Espírito Santo referências do país em meio ambiente e ESG (sigla em inglês para governança Ambiental, Social e Corporativa). Porém, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que daria palestra nesta terça-feira (25), não vai mais vir ao Espírito Santo para participar do evento.

Para representar o ministério, foi designado Pedro Menezes, diretor de Áreas Protegidas do órgão, que vai se apresentar às 11h. E, para substituir Marina, foi indicado o ambientalista Henrique Lobo. Segundo a assessoria do evento, as mudanças são decorrentes das queimadas na região do Pantanal, no Centro-Oeste do país, problema para o qual Marina Silva precisou direcionar sua atenção.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, também é um participantes do encontro, que espera receber 30 mil pessoas nas mais de 40 palestras e apresentações. O evento, iniciado nesta segunda-feira (24), acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra , com programação até a quinta-feira (27).

“O Sustentabilidade Brasil é um momento importante para destacarmos junto à população, e não apenas entre cientistas e pesquisadores, os riscos que as emergências climáticas trazem para todo o planeta. Especialmente no Brasil, que vem enfrentando desastres climáticos cada vez mais recorrentes”, conta o cientista e pesquisador Carlos Nobre, referência mundial em Climatologia, que também estará no evento.

Além do debate técnico, a programação conta ainda com demonstração de tecnologias sustentáveis e realização de trilhas e oficinas de educação ambiental com capacidade para receber até 200 estudantes a cada 30 minutos.

A área expositiva "Vitrine Sustentabilidade" conta com espaços para empresas, instituições governamentais e não-governamentais, pequenos negócios e startups apresentarem seus produtos, serviços e projetos. O evento tem ainda apresentações musicais, exposições, danças, saraus, comidas típicas e espaços interativos para diferentes faixas etárias.

Entre os destaques culturais, está a apresentação de uma receita típica dos indígenas Tupiniquim, de Aracruz . Durante a aula-show, os visitantes podem acompanhar o preparo tradicional do peixe-vermelho na folha de pariri. A demonstração conta com a participação do embaixador da gastronomia capixaba, chef Gilson Surrage.

“Este será o primeiro grande evento ambiental promovido no Estado após as tragédias climáticas registradas recentemente no Sul do Espírito e também no Sul do Brasil. Por isso, trouxemos tantas personalidades e especialistas que já discutem ações de mitigação às mudanças climáticas em suas regiões e Estados”, lembra o diretor e idealizador do Sustentabilidade Brasil, Elias Carvalho.

Sustentabilidade capixaba

Linhares e Vitória. Ainda de acordo com Elias Carvalho, a conferência nacional surge da ampliação de um evento já tradicional na agenda ambiental do Estado, o “Sustentabilidade Capixaba”. O fórum regional teve três edições realizadas em 2021, 2022 e 2023 nos municípios de Guaçuí

Durante a última edição, os participantes consolidaram o Pacto pela Sustentabilidade Capixaba, documento que propõe estratégias e planos de cooperação interinstitucionais para execução conjunta de ações alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) no Estado.

Sustentabilidade Brasil acontece na Serra até a próxima sexta-feira (28) Crédito: Divulgação

Brasil Verde

O Sustentabilidade Brasil é realizado pelo Consórcio Brasil Verde “Governadores pelo Clima”, grupo formado por 21 Estados signatários que trabalham por uma articulação conjunta para preservação do meio ambiente e enfrentamento às mudanças climáticas. Atualmente, o governador Renato Casagrande ocupa a presidência da entidade.

Entre as metas do consórcio, estão o fortalecimento de ações que buscam cumprir as metas brasileiras firmadas durante o Acordo de Paris e a formação de lideranças subnacionais para o desenvolvimento de uma economia verde, inclusiva, regenerativa e descarbonizante.

“Com o Sustentabilidade Brasil teremos uma nova oportunidade de debater ações concretas para que possamos evoluir cada vez mais rápido e proteger nosso planeta e o futuro das próximas gerações. A conferência será um grande evento Pré-COP30, que será no Brasil”, explica o governador.

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) acontece em novembro de 2025, em Belém (PA), e será a primeira COP realizada em um estado da Amazônia.

Sustentabilidade Brasil

Quando: de 24 a 27 de junho

de 24 a 27 de junho Onde: Pavilhão de Carapina, Serra

Pavilhão de Carapina, Serra Inscrições: https://jacredenciei.com.br/e/sustentabilidadebrasil2024