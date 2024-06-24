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Na Serra

Ministra cancela vinda ao ES para evento de meio ambiente e sustentabilidade

Palestra de Marina Silva, prevista para terça (25), foi cancelada; evento nacional teve início nesta segunda (24) vai até quinta (27), no Pavilhão de Carapina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2024 às 16:17

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 16:17

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa do programa Bom Dia, Ministra
Marina Silva cancelou a agenda que teria no Estado nesta terça-feira (25) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mudanças climáticas, transição energética, mercado de carbono e agronegócio sustentável. Esses são alguns dos temas abordados durante o “Sustentabilidade Brasil”, conferência nacional que traz ao Espírito Santo referências do país em meio ambiente e ESG (sigla em inglês para governança Ambiental, Social e Corporativa). Porém, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que daria palestra nesta terça-feira (25), não vai mais vir ao Espírito Santo para participar do evento.
Para representar o ministério, foi designado Pedro Menezes, diretor de Áreas Protegidas do órgão, que vai se apresentar às 11h. E, para substituir Marina, foi indicado o ambientalista Henrique Lobo. Segundo a assessoria do evento, as mudanças são decorrentes das queimadas na região do Pantanal, no Centro-Oeste do país, problema para o qual Marina Silva precisou direcionar sua atenção.
O secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, também é um participantes do encontro, que espera receber 30 mil pessoas nas mais de 40 palestras e apresentações.  O evento, iniciado nesta segunda-feira (24), acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra, com programação até a quinta-feira (27).
“O Sustentabilidade Brasil é um momento importante para destacarmos junto à população, e não apenas entre cientistas e pesquisadores, os riscos que as emergências climáticas trazem para todo o planeta. Especialmente no Brasil, que vem enfrentando desastres climáticos cada vez mais recorrentes”, conta o cientista e pesquisador Carlos Nobre, referência mundial em Climatologia, que também estará no evento. 
Além do debate técnico, a programação conta ainda com demonstração de tecnologias sustentáveis e realização de trilhas e oficinas de educação ambiental com capacidade para receber até 200 estudantes a cada 30 minutos.
A área expositiva "Vitrine Sustentabilidade" conta com espaços para empresas, instituições governamentais e não-governamentais, pequenos negócios e startups apresentarem seus produtos, serviços e projetos. O evento tem ainda apresentações musicais, exposições, danças, saraus, comidas típicas e espaços interativos para diferentes faixas etárias.
Entre os destaques culturais, está a apresentação de uma receita típica dos indígenas Tupiniquim, de Aracruz. Durante a aula-show, os visitantes podem acompanhar o preparo tradicional do peixe-vermelho na folha de pariri. A demonstração conta com a participação do embaixador da gastronomia capixaba, chef Gilson Surrage.
“Este será o primeiro grande evento ambiental promovido no Estado após as tragédias climáticas registradas recentemente no Sul do Espírito e também no Sul do Brasil. Por isso, trouxemos tantas personalidades e especialistas que já discutem ações de mitigação às mudanças climáticas em suas regiões e Estados”, lembra o diretor e idealizador do Sustentabilidade Brasil, Elias Carvalho.

Sustentabilidade capixaba

Ainda de acordo com Elias Carvalho, a conferência nacional surge da ampliação de um evento já tradicional na agenda ambiental do Estado, o “Sustentabilidade Capixaba”. O fórum regional teve três edições realizadas em 2021, 2022 e 2023 nos municípios de GuaçuíLinhares e Vitória.
Durante a última edição, os participantes consolidaram o Pacto pela Sustentabilidade Capixaba, documento que propõe estratégias e planos de cooperação interinstitucionais para execução conjunta de ações alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) no Estado.
Sustentabilidade Brasil acontece na Serra até a próxima sexta-feira (28)
Sustentabilidade Brasil acontece na Serra até a próxima sexta-feira (28) Crédito: Divulgação

Brasil Verde

O Sustentabilidade Brasil é realizado pelo Consórcio Brasil Verde “Governadores pelo Clima”, grupo formado por 21 Estados signatários que trabalham por uma articulação conjunta para preservação do meio ambiente e enfrentamento às mudanças climáticas. Atualmente, o governador Renato Casagrande ocupa a presidência da entidade.
Entre as metas do consórcio, estão o fortalecimento de ações que buscam cumprir as metas brasileiras firmadas durante o Acordo de Paris e a formação de lideranças subnacionais para o desenvolvimento de uma economia verde, inclusiva, regenerativa e descarbonizante.
“Com o Sustentabilidade Brasil teremos uma nova oportunidade de debater ações concretas para que possamos evoluir cada vez mais rápido e proteger nosso planeta e o futuro das próximas gerações. A conferência será um grande evento Pré-COP30, que será no Brasil”, explica o governador.
A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) acontece em novembro de 2025, em Belém (PA), e será a primeira COP realizada em um estado da Amazônia.

Sustentabilidade Brasil

Atualização

24/06/2024 - 8:39
Após a publicação desta matéria, a assessoria do evento anunciou que a ministra Marina Silva cancelou a vinda ao Estado, que aconteceria na terça-feira (25). O título e o texto da reportagem foram modificados.

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