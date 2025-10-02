Home
>
Mais Esportes
>
Wanderlei Silva diz que vai à Justiça após pancadaria em luta contra Popó

Wanderlei Silva diz que vai à Justiça após pancadaria em luta contra Popó

Os dois competidores foram suspensos pelo Conselho Nacional de Boxe devido à confusão generalizada

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 10:14

Wanderlei Silva teve uma lesão grave no olho e fraturou o nariz após ser desclassificado na luta contra Popó
Wanderlei Silva teve uma lesão grave no olho e fraturou o nariz após ser desclassificado na luta contra Popó Crédito: Arquivo pessoal

Wanderlei Silva afirmou nesta quarta-feira (1º) que vai levar à Justiça o caso da pancadaria após a luta de boxe entre ele e Popó, no sábado (28), em São Paulo. Os dois competidores foram suspensos pelo CNB (Conselho Nacional de Boxe), ao lado de outras quatro pessoas.

Recomendado para você

Os dois competidores foram suspensos pelo Conselho Nacional de Boxe devido à confusão generalizada

Wanderlei Silva diz que vai à Justiça após pancadaria em luta contra Popó

A Rede Gazeta, em parceria com a EDP, a Central das Comunidades, Sicoob e Extrabom, realizou o lançamento oficial da competição. As inscrições já estão abertas!

Pontapé inicial! Taça EDP das Comunidades chega com tudo para sua 8ª edição

Evento reúne 25 atletas de três estados brasileiros no D2, uma das bancadas de pedras mais extremas do país

Vila Velha recebe a 2ª edição do Slab Bodyboarding Contest 2025

Nas redes sociais, Silva mostrou as lesões sofridas e relatou as consequências da violência. "Quebrei as minhas duas órbitas, estou com o meu nariz quebrado em quatro lugares. Fui agredido, de forma criminosa, pelo filho do Popó, que invadiu o ringue", disse.

A pancadaria ocorreu após uma luta patrocinada pela marca de cervejas Spaten. Popó e Wanderlei Silva tiveram um combate com previsão máxima de oito assaltos, que terminou no quarto: Silva foi desclassificado por atingir o adversário com cabeçadas.

As equipes dos dois combatentes subiram no ringue. Durante uma grande confusão, um dos filhos de Popó, Rafael Freitas, desferiu um duro golpe em Silva, que foi nocauteado, ficou desacordado e foi hospitalizado. Popó teve de passar por cirurgia na mão.

"Realmente, ele invadiu o ringue já me dando socos na nuca. Depois, me acertando com esse soco, que abriu um corte de sete pontos no meu olho", disse o lutador nesta quarta, sobre Rafael Freitas, o filho de Popó.

Silva afirmou também que tinha trabalhos agendados e, com o rosto desfigurado, não poderá cumprir os compromissos. "Não estou conseguindo dormir, estou passando muita dor, muito desconforto. Isso não pode ficar assim. Foi, sem dúvida nenhuma, um ato muito criminoso, e todo ato criminoso tem que ser julgado pela Justiça. E eu vou atrás dessa justiça", concluiu.

Leia mais

Imagem - Pontapé inicial! Taça EDP das Comunidades chega com tudo para sua 8ª edição

Pontapé inicial! Taça EDP das Comunidades chega com tudo para sua 8ª edição

Imagem - Baixo Guandu sedia a última etapa do Campeonato Capixaba de Voo Livre

Baixo Guandu sedia a última etapa do Campeonato Capixaba de Voo Livre

Imagem - Vila Velha recebe a 2ª edição do Slab Bodyboarding Contest 2025

Vila Velha recebe a 2ª edição do Slab Bodyboarding Contest 2025

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Luta Boxe MMA

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais