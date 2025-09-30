Vem aí

Baixo Guandu sedia a última etapa do Campeonato Capixaba de Voo Livre

Competição vai reunir 75 pilotos brasileiros e estrangeiros entre 24 e 26 de outubro, na Rampa do Monjolo, considerada referência internacional para a prática de parapente

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:20

Baixo Guandu sedia a última etapa do Campeonato Capixaba de Voo Livre Crédito: AVLBG/Divulgação

Reconhecida como a Capital Estadual do Voo Livre, a cidade de Baixo Guandu vai sediar, entre 24 e 26 de outubro, o 5º Open Monjolo 2025, competição que corresponde à 3ª e última etapa do Campeonato Capixaba de Voo Livre, torneio que vai reunir um total de 75 pilotos brasileiros e estrangeiros no noroeste do Espírito Santo.

Os pilotos enfrentarão voos sobre vales rochosos, planícies abertas (flats) e sobre o Rio Doce, o que traz um dinamismo especial à prova, exigindo habilidade e estratégia em cada tomada de decisão. A média das provas realizadas fica entre 60 e 100 km, dependendo das condições do dia, garantindo desafios técnicos e voos emocionantes.

O evento será válido como FAI 2, o que permitirá que os pilotos somem pontos para o ranking da Federação Aeronática Internacional (FAI), representando uma oportunidade para aqueles que almejam competir no Campeonato Brasileiro de Voo Livre e no circuito mundial.

Inicialmente, a competição estava prevista para acontecer entre 3 e 5 de outubro, porém a organização do evento optou por transferir a data devido à previsão de ventos fortes e possibilidade de chuvas, o que poderia comprometer a segurança dos competidores e da equipe de apoio.

Campeonato Capixaba de Voo Livre Crédito: Pedro Borgo Cipriano

Rampa do Monjolo

A decolagem vai acontecer na Rampa do Monjolo, que passou por uma série de melhorias para receber a final do Campeonato Capixaba de Parapente, e agora permite a decolagem simultânea de cerca de cinco parapentes, otimizando o fluxo durante as competições.

“Pensando no conforto de atletas, visitantes e amantes do voo livre, a estrutura conta agora com serviço de restaurante ampliado e modernizado, acesso facilitado à rampa, com trechos revitalizados para garantir melhor mobilidade, e estacionamento reestruturado, com mais vagas e maior segurança para o público”, disse o presidente da Associação de Voo Livre de Baixo Guandu, Raney de Freitas.

O presidente da Federação Capixaba de Voo Livre, Eucleber Janes Ferreira, observa que a Rampa do Monjolo se configura como um diferencial para a prática do voo livre no Espírito Santo. “É um sítio de decolagem amplo e eficiente, que comporta múltiplas decolagens e agiliza as janelas de largada — algo essencial em eventos grandes. A natureza ao redor do Monjolo combina montanhas icônicas e vales, permitindo rotas variadas (montanha ou planície) ao longo do Rio Doce”, descreve o dirigente.

Campeonato Capixaba de Voo Livre Crédito: Divulgação | Paragliding World Cup

Inscrições

As inscrições para os pilotos interessados em participar do 5º Open Monjolo 2025 e da 3ª etapa do Campeonato Capixaba de Voo Livre podem ser feitas de forma on-line, até o dia 05 de outubro, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 350,00.

O valor total destinado à premiação será de R$ 15 mil, condicionado ao número máximo de 75 inscrições pagas. Caso esse número não seja alcançado, o valor será rateado proporcionalmente entre os inscritos pagantes. Além da premiação final da etapa, haverá prêmios diários para os vencedores das provas do dia, que são definidos como “matadores”. O valor recebido pelos vencedores será acumulado ao longo da competição.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta