Popó diz que passará por cirurgia após pancadaria em luta com Wanderlei Silva

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16:01

Popó passa por cirurgia na mão após briga generalizada Crédito: Divulgação

Acelino Freitas, o Popó, afirmou que precisará passar por uma cirurgia após a luta contra Wanderlei Silva e a briga generalizada entre membros das duas equipes no último sábado (27). "Estou internado no hospital, em observação. Amanhã [terça-feira] faço uma cirurgia", afirmou Popó em vídeo publicado em suas redes sociais, sem detalhar as razões ou qual será o procedimento cirúrgico a que será submetido.

"Estou bem, muito bem, mas infelizmente vou ter que fazer a cirurgia", afirmou. Popó e Wanderlei Silva participavam de evento patrocinado pela marca de cervejas Spaten e deveriam competir por até oito rounds. O embate foi encerrado no quarto round, quando Wanderlei, ex-lutador do Pride, foi punido com um terceiro ponto por tentar atingir o adversário com cabeçadas.

Imediatamente após o gongo, as equipes dos dois combatentes subiram no ringue e, na sequência, se lançaram em uma confusão ainda mais violenta, em que Wanderlei acabou nocauteado. De acordo com Fabrício Werdum, ex-campeão de MMA e membro da equipe de Wanderlei, o ex-lutador teve o nariz quebrado e levou pontos no rosto. Após ser nocauteado, Wanderlei ficou desacordado, mas saiu do local do evento de pé e alerta. Foi levado de ambulância até o Hospital São Luiz, na zona sul de São Paulo.

Popó afirmou que, durante a confusão, foi agredido pelo treinador de Wanderlei Silva, precisando da ajuda do irmão, Luís Cláudio, para conseguir se desvencilhar de seu agressor. "Não fosse isso, estaríamos vendo cenas piores agora, apesar de eu estar no hospital com sequelas."

Tetracampeão mundial, Popó aceitou participar do evento apenas perto da data de sua realização, após Vítor Belfort, outro ex-lutador, ter de desistir devido a uma contusão. O evento, promovido pela cervejaria Spaten, aposta na mistura de entretenimento e artes marciais junto a uma noite de gala, com plateia restrita a convidados e imprensa.

