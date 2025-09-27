Corrida de rua

Tudo o que você precisa saber para a 34ª Dez Milhas Garoto

Tradicional prova será neste domingo (28), a partir das 6h30, com saída de Camburi e chegada na fábrica da Garoto

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 11:29

33° Dez Milhas Garoto Crédito: Ricardo Medeiros

A 34ª edição da Dez Milhas Garoto acontece neste domingo (28) e vai reunir um número recorde de 17 mil atletas. A corrida conta com um percurso de 16,9 km, e tem largada na Praia de Camburi, em Vitória, passando pela Terceira Ponte, e com chegada em frente à fábrica da Garoto, em Vila Velha. Nesta matéria você vai encontrar tudo o que precisa saber sobre a tradicional corrida de rua deste fim de semana.

Criada em 1989 para comemorar os 60 anos da Chocolates Garoto, a corrida já faz parte do calendário esportivo nacional e vem crescendo em número de participantes e em impacto local. Além de promover saúde e bem-estar, a prova impulsiona o turismo capixaba, atraindo milhares de participantes de todo o Brasil e também do exterior durante o fim de semana do evento.

Este ano, mais uma vez a Dez Milhas terá as categorias elite feminino e masculino, cadeirantes, colaboradores da Garoto e atletas capixabas. A premiação gira em torno de R$ 220 mil, com reconhecimento para os melhores desempenhos gerais, capixabas, colaboradores da Garoto e cadeirantes.

Percurso da 34ª Dez Milhas Garoto Crédito: Reprodução/Dez Milhas Garoto

Entre os milhares de corredores amadores que desfrutarão do percurso de 16.093 km, considerado um dos mais belos do Brasil, que parte da Praia de Camburi, na altura do cruzamento entre as avenida Dante Michelini e Luiz Manoel Vellozo , a elite promete uma luta acirrada entre atletas brasileiros e do exterior pela vitória. Confira os horários das largadas.





, a elite promete uma luta acirrada entre atletas brasileiros e do exterior pela vitória. Confira os horários das largadas. Cadeirante: 6h30

6h30 Elite Feminino: 6h30

6h30 Elite Masculino: 6h35

6h35 Pelotão Premium: 6h35



6h35 Atleta com deficiência: 6h35

6h35 Capixaba, colaboradores e geral: 6h35

Números da 34ª Dez Milhas

Inscritos





34ª Dez Milhas: 17.000

17.000 Garotada: 2.900

2.900 Cachorrida: 850





850 Estrutura para a prova





Organização: 1.200 pessoas

1.200 pessoas Água: 216 mil garrafas

216 mil garrafas Lanches: 21.000 lanches pós-prova

21.000 lanches pós-prova Kit-atleta: 21.000

21.000 Ambulâncias: 12

12 Profissionais da saúde: 80

80 Grades: 2.900

2.900 Cavaletes: 1.000

1.000 Cones: 1.000

1.000 Arquibancada: 130 metros de arquibancada

130 metros de arquibancada Premiação: R$ 220.000,00

Mudanças do trânsito

Alterações no trânsito estão previstas para Vitória e Vila Velha. Haverá interdições parciais e totais em diversas vias estratégicas ao longo do percurso, além de reforços no transporte público e alternativas de mobilidade urbana. As interdições começam às 3h na Praia de Camburi, com a montagem da estrutura do evento. Durante a corrida, alguns trechos terão bloqueio total, com liberação gradual conforme os atletas avançam. Um ponto de atenção é a Terceira Ponte, que terá o sentido Vitória para Vila Velha totalmente interditado das 5h30 às 10h. O sentido oposto, Vila Velha →Vitória, permanecerá aberto, permitindo a circulação de veículos.

Entre as principais alterações está a suspensão da Rua de Lazer entre os bairros Mata da Praia e Jardim da Penha. As ciclofaixas entre o Centro de Vitória e Jardim Camburi também estarão desativadas. A Avenida Dante Michelini, no trecho entre a Ponte de Camburi e o Posto Shell, será totalmente interditada nos dois sentidos a partir das 5h. Diferentemente do modelo tradicional de Rua de Lazer, não haverá pista alternativa com cones dividindo o tráfego. Os acessos aos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia só poderão ser feitos pelas avenidas Fernando Ferrari (Ufes) e Adalberto Simão Nader (novo aeroporto). A previsão de liberação da Dante Michelini é às 10h30.

Com a Ponte de Camburi fechada, quem vem pela Beira-Mar, sentido Terceira Ponte, não conseguirá acessar a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Um bloqueio será montado no cruzamento das Avenidas Nossa Senhora dos Navegantes, Leitão da Silva e Marechal Mascarenhas de Moraes, em Jesus de Nazareth. O trânsito será liberado apenas para moradores e trabalhadores da região. No sentido Praia do Canto-Centro, o trânsito também será fechado. A expectativa é que a circulação de veículos seja normalizada por volta das 9h.



33° Dez Milhas Garoto Crédito: Ricardo Medeiros

Ainda dá para retirar o meu kit?

Antes da prova, que terá largada na Praia de Camburi, em Vitória, e chegada em frente à Fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha, a primeira atividade oficial dos participantes é retirar os kits de corrida. Para isso, a organização destinou três dias para a retirada: 25, 26 e 27 de setembro, na Fábrica de Chocolates Garoto, localizada na Praça Meyerfreund, 1, Glória, Vila Velha. Ou seja: ainda dá tempo. Neste sábado, o corredor pode fazer a retirada até às 18h. Não haverá entrega no dia da prova nem mesmo após a sua realização.

33° Dez Milhas Garoto Crédito: Ricardo Medeiros

Luta pelo pódio

Corredores de elite do Brasil e do exterior prometem uma luta passada a passada, metro a metro, até o lugar mais alto do pódio. Entre os estrangeiros, atletas do Quênia, Etiópia e Uganda estão confirmados. Entre eles os atuais campeões, Nicolas Kosgei e Viola Kosgei, ambos quenianos.

Entre os corredores nacionais, os principais candidatos ao pódio são Vagner Noronha (representou o país no Mundial de Atletismo de 2019 e tem no currículo o tricampeonato da Maratona Fila), Alequessandro Paula da Silva (top 5 na Dez Milhas Garoto de 2023 e quarto na Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro) e Sávio de Paula Rodrigues Silva(terceiro no Troféu Independência do Brasil (2024), e vice na New Balance 15k São Paulo 2023).

No feminino, despontam Kleidiane Barbosa (vice da Volta Internacional da Pampulha (2023), quinta na Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro (23) e campeã da Corrida de Reis 2024), Amanda Aparecida (campeã pan-americana de Maratona 2025), Andreia Aparecida Hessel (campeã da Maratona de São Paulo em 2018), Jessica Ladeira Soares (campeão da a Meia Maratona de Jurerê 2022) e Nubia de Oliveira Silva (ouro nos 10.000m e dos 5.000 m no Troféu Brasil de Atletismo).

A missão dos brasileiros promete ser dura. Nicolas Kosgei venceu a Meia Maratona do Rio de Janeiro, a Maratona Internacional de São Paulo e a Dez Milhas Garoto do ano passado. Neste ano, ganhou a Meia Maratona Internacional de São Paulo, e a 3ª Meia Maratona de Guarulhos. Outro nome que desponta entre os favoritos é Mark Kiptoo,de Uganda, campeão do Desafio das Pontes (RJ), do XX Troféu Independência (SP) e a do New Balance 15k São Paulo.

Completam a relação de atletas africanos no masculino os etíopes Yeneblo Biyazen Alehegn, que este ano correu a Gifu Half Marathon, no Japão, em 1h02min44, e Altaseb Awoke Tafes, além do queniano Dismas Nyabira Okioma.

Entre as mulheres, Viola Kosgei acumula vitórias na Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e da Dez Milhas Garoto de 2024. Já a ugandense Emily Chebet ganhou o Desafio da Ponte (RJ), o XX Troféu Independência (SP) e foi bicampeã da Meia Maratona de Guarulhos neste ano. Completam o pelotão africano a etíope Lelise Tegegne Wakweya e a queniana Sharon Chepkoech.

