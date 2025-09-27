Tudo o que você precisa saber para a 34ª Dez Milhas Garoto

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 11:29
A 34ª edição da Dez Milhas Garoto acontece neste domingo (28) e vai reunir um número recorde de 17 mil atletas. A corrida conta com um percurso de 16,9 km, e tem largada na Praia de Camburi, em Vitória, passando pela Terceira Ponte, e com chegada em frente à fábrica da Garoto, em Vila Velha. Nesta matéria você vai encontrar tudo o que precisa saber sobre a tradicional corrida de rua deste fim de semana.
Criada em 1989 para comemorar os 60 anos da Chocolates Garoto, a corrida já faz parte do calendário esportivo nacional e vem crescendo em número de participantes e em impacto local. Além de promover saúde e bem-estar, a prova impulsiona o turismo capixaba, atraindo milhares de participantes de todo o Brasil e também do exterior durante o fim de semana do evento.
Este ano, mais uma vez a Dez Milhas terá as categorias elite feminino e masculino, cadeirantes, colaboradores da Garoto e atletas capixabas. A premiação gira em torno de R$ 220 mil, com reconhecimento para os melhores desempenhos gerais, capixabas, colaboradores da Garoto e cadeirantes.
Alterações no trânsito estão previstas para Vitória e Vila Velha. Haverá interdições parciais e totais em diversas vias estratégicas ao longo do percurso, além de reforços no transporte público e alternativas de mobilidade urbana. As interdições começam às 3h na Praia de Camburi, com a montagem da estrutura do evento. Durante a corrida, alguns trechos terão bloqueio total, com liberação gradual conforme os atletas avançam. Um ponto de atenção é a Terceira Ponte, que terá o sentido Vitória para Vila Velha totalmente interditado das 5h30 às 10h. O sentido oposto, Vila Velha →Vitória, permanecerá aberto, permitindo a circulação de veículos.
Entre as principais alterações está a suspensão da Rua de Lazer entre os bairros Mata da Praia e Jardim da Penha. As ciclofaixas entre o Centro de Vitória e Jardim Camburi também estarão desativadas. A Avenida Dante Michelini, no trecho entre a Ponte de Camburi e o Posto Shell, será totalmente interditada nos dois sentidos a partir das 5h. Diferentemente do modelo tradicional de Rua de Lazer, não haverá pista alternativa com cones dividindo o tráfego. Os acessos aos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia só poderão ser feitos pelas avenidas Fernando Ferrari (Ufes) e Adalberto Simão Nader (novo aeroporto). A previsão de liberação da Dante Michelini é às 10h30.
Com a Ponte de Camburi fechada, quem vem pela Beira-Mar, sentido Terceira Ponte, não conseguirá acessar a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Um bloqueio será montado no cruzamento das Avenidas Nossa Senhora dos Navegantes, Leitão da Silva e Marechal Mascarenhas de Moraes, em Jesus de Nazareth. O trânsito será liberado apenas para moradores e trabalhadores da região. No sentido Praia do Canto-Centro, o trânsito também será fechado. A expectativa é que a circulação de veículos seja normalizada por volta das 9h.
Antes da prova, que terá largada na Praia de Camburi, em Vitória, e chegada em frente à Fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha, a primeira atividade oficial dos participantes é retirar os kits de corrida. Para isso, a organização destinou três dias para a retirada: 25, 26 e 27 de setembro, na Fábrica de Chocolates Garoto, localizada na Praça Meyerfreund, 1, Glória, Vila Velha. Ou seja: ainda dá tempo. Neste sábado, o corredor pode fazer a retirada até às 18h. Não haverá entrega no dia da prova nem mesmo após a sua realização.
Corredores de elite do Brasil e do exterior prometem uma luta passada a passada, metro a metro, até o lugar mais alto do pódio. Entre os estrangeiros, atletas do Quênia, Etiópia e Uganda estão confirmados. Entre eles os atuais campeões, Nicolas Kosgei e Viola Kosgei, ambos quenianos.
Entre os corredores nacionais, os principais candidatos ao pódio são Vagner Noronha (representou o país no Mundial de Atletismo de 2019 e tem no currículo o tricampeonato da Maratona Fila), Alequessandro Paula da Silva (top 5 na Dez Milhas Garoto de 2023 e quarto na Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro) e Sávio de Paula Rodrigues Silva(terceiro no Troféu Independência do Brasil (2024), e vice na New Balance 15k São Paulo 2023).
No feminino, despontam Kleidiane Barbosa (vice da Volta Internacional da Pampulha (2023), quinta na Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro (23) e campeã da Corrida de Reis 2024), Amanda Aparecida (campeã pan-americana de Maratona 2025), Andreia Aparecida Hessel (campeã da Maratona de São Paulo em 2018), Jessica Ladeira Soares (campeão da a Meia Maratona de Jurerê 2022) e Nubia de Oliveira Silva (ouro nos 10.000m e dos 5.000 m no Troféu Brasil de Atletismo).
A missão dos brasileiros promete ser dura. Nicolas Kosgei venceu a Meia Maratona do Rio de Janeiro, a Maratona Internacional de São Paulo e a Dez Milhas Garoto do ano passado. Neste ano, ganhou a Meia Maratona Internacional de São Paulo, e a 3ª Meia Maratona de Guarulhos. Outro nome que desponta entre os favoritos é Mark Kiptoo,de Uganda, campeão do Desafio das Pontes (RJ), do XX Troféu Independência (SP) e a do New Balance 15k São Paulo.
Completam a relação de atletas africanos no masculino os etíopes Yeneblo Biyazen Alehegn, que este ano correu a Gifu Half Marathon, no Japão, em 1h02min44, e Altaseb Awoke Tafes, além do queniano Dismas Nyabira Okioma.
Entre as mulheres, Viola Kosgei acumula vitórias na Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e da Dez Milhas Garoto de 2024. Já a ugandense Emily Chebet ganhou o Desafio da Ponte (RJ), o XX Troféu Independência (SP) e foi bicampeã da Meia Maratona de Guarulhos neste ano. Completam o pelotão africano a etíope Lelise Tegegne Wakweya e a queniana Sharon Chepkoech.
