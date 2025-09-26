Home
Atleta do Álvares Cabral se consolida com um dos principais nomes da natação paralímpica brasileira, subindo ao pódio pela segunda vez em duas provas disputadas

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10:19

Mariana Gesteira conquista ouro nos 100m costas no Mundial de Natação Paralímpica Crédito: Marcello Zambrana/CPB

Atleta do Álvares Cabral, a nadadora Mariana Gesteira, da classe S9 (limitação físico-motora moderada), brilhou nesta sexta-feira (26) e conquistou a medalha de ouro nos 100m costas no Mundial de natação paralímpica, em Singapura. A brasileira venceu a prova com o tempo de 1min08s79, superando a espanhola Nuria Marques Soto, prata com 1min09s01, e a canadense Mary Jibb, bronze com 1min10s63.

Atleta do Álvares Cabral se consolida com um dos principais nomes da natação paralímpica brasileira, subindo ao pódio pela segunda vez em duas provas disputadas

Durante três semanas as seleções municipais vão se enfrentar em Jacaraípe na 25° edição do torneio

Campeonato Estadual de Beach Soccer começa neste final de semana

Gabriel Messias vai jogar pela G3X, enquanto Lucas Nascimento foi selecionado pelo Real Elite, para a temporada 25/26

Dois jogadores capixabas vão disputar a temporada 25/26 da Kings League

O tempo feito pela atleta radicada no Espírito Santo é o melhor da temporada na prova, o que mostra a evolução de Mariana. Antes de conquistar o ouro na Ásia, a nadadora já liderava o ranking anual dos 100m costas em sua classe: no último mês de maio, ela fez 1min09s26 - um centésimo mais rápida da marca que lhe garantiu o bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

O resultado em Singapura consolida uma virada de chave para Mariana, que vinha de três bronzes consecutivos nesta prova — Paris 2024, Mundial de Manchester 2023 e na Ilha da Madeira 2022.

Porta-bandeira da delegação brasileira na abertura do Mundial, Mariana já havia conquistado a prata nos 100m livre, com o melhor tempo da sua vida (1min01s64), dedicando a conquista ao amigo Rogério Marins, campeão no remo e vice-presidente do Conselho Deliberativo do CNRAC, falecido nesta semana.

A atleta encerra sua participação em Singapura neste sábado (27), nos 50m livre, prova em que é a atual bicampeã mundial.

