Mariana Gesteira conquista ouro nos 100m costas no Mundial de Natação Paralímpica

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10:19
Atleta do Álvares Cabral, a nadadora Mariana Gesteira, da classe S9 (limitação físico-motora moderada), brilhou nesta sexta-feira (26) e conquistou a medalha de ouro nos 100m costas no Mundial de natação paralímpica, em Singapura. A brasileira venceu a prova com o tempo de 1min08s79, superando a espanhola Nuria Marques Soto, prata com 1min09s01, e a canadense Mary Jibb, bronze com 1min10s63.
O tempo feito pela atleta radicada no Espírito Santo é o melhor da temporada na prova, o que mostra a evolução de Mariana. Antes de conquistar o ouro na Ásia, a nadadora já liderava o ranking anual dos 100m costas em sua classe: no último mês de maio, ela fez 1min09s26 - um centésimo mais rápida da marca que lhe garantiu o bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.
O resultado em Singapura consolida uma virada de chave para Mariana, que vinha de três bronzes consecutivos nesta prova — Paris 2024, Mundial de Manchester 2023 e na Ilha da Madeira 2022.
Porta-bandeira da delegação brasileira na abertura do Mundial, Mariana já havia conquistado a prata nos 100m livre, com o melhor tempo da sua vida (1min01s64), dedicando a conquista ao amigo Rogério Marins, campeão no remo e vice-presidente do Conselho Deliberativo do CNRAC, falecido nesta semana.
A atleta encerra sua participação em Singapura neste sábado (27), nos 50m livre, prova em que é a atual bicampeã mundial.
