Mariana Gesteira conquista ouro nos 100m costas no Mundial de Natação Paralímpica

Atleta do Álvares Cabral se consolida com um dos principais nomes da natação paralímpica brasileira, subindo ao pódio pela segunda vez em duas provas disputadas

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10:19

Mariana Gesteira conquista ouro nos 100m costas no Mundial de Natação Paralímpica Crédito: Marcello Zambrana/CPB

Atleta do Álvares Cabral, a nadadora Mariana Gesteira, da classe S9 (limitação físico-motora moderada), brilhou nesta sexta-feira (26) e conquistou a medalha de ouro nos 100m costas no Mundial de natação paralímpica, em Singapura. A brasileira venceu a prova com o tempo de 1min08s79, superando a espanhola Nuria Marques Soto, prata com 1min09s01, e a canadense Mary Jibb, bronze com 1min10s63.

O tempo feito pela atleta radicada no Espírito Santo é o melhor da temporada na prova, o que mostra a evolução de Mariana. Antes de conquistar o ouro na Ásia, a nadadora já liderava o ranking anual dos 100m costas em sua classe: no último mês de maio, ela fez 1min09s26 - um centésimo mais rápida da marca que lhe garantiu o bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

O resultado em Singapura consolida uma virada de chave para Mariana, que vinha de três bronzes consecutivos nesta prova — Paris 2024, Mundial de Manchester 2023 e na Ilha da Madeira 2022.

A atleta encerra sua participação em Singapura neste sábado (27), nos 50m livre, prova em que é a atual bicampeã mundial.

