Home
>
Mais Esportes
>
NFL anuncia jogo no Maracanã em 2026; acordo prevê outras duas partidas

NFL anuncia jogo no Maracanã em 2026; acordo prevê outras duas partidas

O acordo prevê a realização de ao menos três jogos da temporada regular no Rio de Janeiro nos próximos cinco anos. O primeiro duelo acontecerá já no ano que vem.

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 15:43

NFL anuncia jogo no Maracanã em 2026
NFL anuncia jogo no Maracanã em 2026 Crédito: Divulgação NFL

A NFL anunciou nesta sexta-feira (26) que realizará um jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 2026. Os times envolvidos e a data da partida ainda não foram oficializados. O acordo prevê a realização de ao menos três jogos da temporada regular no Rio de Janeiro nos próximos cinco anos. O primeiro duelo acontecerá já no ano que vem.

Recomendado para você

O acordo prevê a realização de ao menos três jogos da temporada regular no Rio de Janeiro nos próximos cinco anos. O primeiro duelo acontecerá já no ano que vem.

NFL anuncia jogo no Maracanã em 2026; acordo prevê outras duas partidas

Sediado em Jaburuna, a cooperação entre esporte e educação muda a vida de jovens e suas famílias em um dos bairros mais violentos de Vila Velha

Aviva Jiu-Jitsu: o projeto que resgata crianças da violência e ensina a disciplina do tatame

Atleta do Álvares Cabral se consolida com um dos principais nomes da natação paralímpica brasileira, subindo ao pódio pela segunda vez em duas provas disputadas

Mariana Gesteira conquista ouro nos 100m costas no Mundial de Natação Paralímpica

Será a primeira vez que o Maracanã receberá partidas de futebol americano. Além do Rio de Janeiro, a NFL levará, em 2026, um jogo para Melbourne, na Austrália. Estamos ansiosos para trabalhar próximos aos nossos parceiros municipais e estaduais no Rio, no histórico Maracanã, aprofundando nossos laços com dezenas de milhões de fãs no Brasil e em toda América do Sul. Roger Goodell, comissário da NFL

A parceria em múltiplos anos da NFL com o Rio é o casamento perfeito. Será um evento histórico com jogos da NFL no calendário oficial da cidade. Estou entusiasmado para ver uma partida de futebol americano no Maracanã, o templo mais icônico do futebol mundial. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro

A NFL já trouxe dois jogos para o Brasil, ambos realizados na Neo Química Arena, em São Paulo. No início deste mês, a casa do Corinthians foi palco da vitória do Los Angeles Chargers sobre o Kansas City Chiefs. Ao todo, 56 jogos da história da NFL foram disputados fora do território norte-americano, em cidades como Frankfurt, Londres, Cidade do México, Munique, São Paulo e Toronto.

Desejo antigo

Roger Goodell, emissário da NFL, afirmou no início do mês que a Liga gostaria de mandar jogos para o Rio de Janeiro. Ele disse ainda que o país continuará recebendo jogos da liga por "muito tempo".

Temos muita demanda por esses jogos, então esta comunidade merece. Tivemos grande sucesso no ano passado e continuaremos aqui por muito tempo. Obviamente, o Rio de Janeiro é um lugar onde temos interesse de jogar em algum momento. Nunca vamos abandonar o Brasil, continuaremos jogando aqui. Roger Goodell, em entrevista ao SporTV

Leia mais

Imagem - Mariana Gesteira conquista ouro nos 100m costas no Mundial de Natação Paralímpica

Mariana Gesteira conquista ouro nos 100m costas no Mundial de Natação Paralímpica

Imagem - Campeonato Estadual de Beach Soccer começa neste final de semana

Campeonato Estadual de Beach Soccer começa neste final de semana

Imagem - Aviva Jiu-Jitsu: projeto resgata crianças da violência e ensina a disciplina do tatame

Aviva Jiu-Jitsu: projeto resgata crianças da violência e ensina a disciplina do tatame

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais