Capixaba avança no 1° dia do Challenger Series de Surfe em Portugal

Capixaba avança no 1º dia do Challenger Series de Surfe em Portugal

Rafael Teixeira e outros cinco brasileiros começaram bem a campanha na etapa da Ericeira, a quarta de sete da divisão de acesso à elite mundial do surfe.

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 17:16

Rafael Teixeira credenciou-se no último domingo (110)
Rafael Teixeira avançou no Challenger Series de Surfe Crédito: Acervo Pessoal/Rafael Teixeira

O Brasil começou bem sua campanha na etapa da Ericeira, em Portugal, a quarta de sete do Challenger Series divisão de acesso à elite mundial do surfe. Dos nove brasileiros que entraram no mar nesta segunda-feira, seis avançaram de fase, mantendo viva a tradição recente do país no evento. Vale lembrar que os brasileiros venceram as duas últimas edições: Deivid Silva em 2023 e Samuel Pupo em 2024.

Entre os seis que competiram nesta fase, quatro seguiram adiante. Rafael Teixeira, capixaba, garantiu vaga com uma virada na última onda, celebrando bastante ao avançar em segundo, atrás do basco Adur Amatriain. Peterson Cristanto venceu sua bateria com 11 pontos, deixando para trás o compatriota Wesley Leite e o português Joaquim Chaves. O japonês Joh Azuchi também avançou.

O veterano Jadson André também fez 11 pontos e avançou em segundo, em bateria vencida pelo atual campeão olímpico, Kauli Vaast. Já José Francisco, o Fininho, venceu sua bateria com 10,50 pontos, seguido pelo havaiano Luke Tema. Além de Wesley Leite, Igor Moraes também foi uma baixa, eliminado em uma disputa equilibrada vencida por Afonso Antunes, com o australiano Tully Wylie também avançando.

Três brasileiros competiram também no Round de 64, e dois seguiram na briga. Lucas Vicente avançou em segundo lugar em bateria liderada pelo norte-americano Kade Matson, dono do melhor desempenho do dia com 15,93 pontos (8,33 e 7,60). Logo depois, o atual campeão da Ericeira, Samuel Pupo, mostrou força e somou 15,23 pontos, avançando ao lado do francês Justin Becret (12). Já o compatriota Lucas Silveira acabou eliminado nesta bateria.

Na chave feminina, nenhuma brasileira caiu na água nesta segunda-feira. A expectativa é que Laura Raupp e Sophia Medina façam suas estreias no próximo dia de competição.

