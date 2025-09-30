Na Praia da Costa

Vila Velha recebe a 2ª edição do Slab Bodyboarding Contest 2025

Evento reúne 25 atletas de três estados brasileiros no D2, uma das bancadas de pedras mais extremas do país

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 17:23

Vila Velha recebe a 2ª edição do Slab Bodyboarding Contest 2025 Crédito: Slab Bodyboarding Contest 2025/Divulgação

Vila Velha volta a ser palco de uma grande competição do bodyboarding nacional: o Slab Bodyboarding Contest 2025 chega à sua segunda edição nas bancadas de pedras situadas a 1,2 km da Praia da Costa, área conhecida como D2. A disputa acontece em uma única manhã, dentro de um período de espera que vai de 30 de setembro a 31 de outubro, para garantir as melhores condições de mar e vento.

"São atletas de quatro estados e nós iremos confirmar o evento três dias antes da competição, depois vermos as condições do clima, e os atletas já estão preparados para poder vir", explica Thiago Abul, um dos organizadores da competição.

No masculino, serão 25 atletas vindos do Espírito Santo, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo todos com experiência em ondas sobre bancadas de pedra. Entre os destaques está o capixaba Lucas Nogueira, onze vezes campeão estadual e vencedor da primeira edição do Slab Bodyboarding Contest, que retorna para defender o título.

No feminino, o duelo promete ser histórico: a capixaba Bianca Simões, vencedora da primeira edição, enfrentará a campeã mundial de 2024, Maíra Viana, radicada no Espírito Santo, em um confronto de altíssimo nível técnico. As duas disputaram recentemente o Wahine, a última etapa do Circuito Mundial que aconteceu na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra.

"A expectativa é muito boa. Outubro é um mês bom de ondas, só vamos esperar mesmo as condições ideais, as melhores condições para que ocorra um evento com altas ondas, e os atletas deem um show de bodyboarding", completou Thiago.

Formato da competição

A competição masculina vai acontecer, inicialmente, em dois rounds. No primeiro, 20 atletas serão divididos em cinco baterias com quatro pessoas em cada. Os dois melhores de cada bateria passarão para o segundo round, onde entrarão os atletas que restavam, os cinco melhores colocados da primeira edição do evento.

Depois disso, avançam para o round 3 os dois primeiros surfistas de cada bateria e os dois melhores 3º colocados. Para a semifinal avançam mais uma vez os dois melhores de cada bateria, e a final é decidida entre quatro sufistas. No feminino, a disputa será em formato único, em uma bateria apenas com as duas atletas. Os cinco primeiros colocados no masculino, a melhor do feminino, e a melhor onda receberão um troféu como premiação.

