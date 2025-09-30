Vila Velha recebe a 2ª edição do Slab Bodyboarding Contest 2025

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 17:23
Vila Velha volta a ser palco de uma grande competição do bodyboarding nacional: o Slab Bodyboarding Contest 2025 chega à sua segunda edição nas bancadas de pedras situadas a 1,2 km da Praia da Costa, área conhecida como D2. A disputa acontece em uma única manhã, dentro de um período de espera que vai de 30 de setembro a 31 de outubro, para garantir as melhores condições de mar e vento.
"São atletas de quatro estados e nós iremos confirmar o evento três dias antes da competição, depois vermos as condições do clima, e os atletas já estão preparados para poder vir", explica Thiago Abul, um dos organizadores da competição.
No masculino, serão 25 atletas vindos do Espírito Santo, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo todos com experiência em ondas sobre bancadas de pedra. Entre os destaques está o capixaba Lucas Nogueira, onze vezes campeão estadual e vencedor da primeira edição do Slab Bodyboarding Contest, que retorna para defender o título.
No feminino, o duelo promete ser histórico: a capixaba Bianca Simões, vencedora da primeira edição, enfrentará a campeã mundial de 2024, Maíra Viana, radicada no Espírito Santo, em um confronto de altíssimo nível técnico. As duas disputaram recentemente o Wahine, a última etapa do Circuito Mundial que aconteceu na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra.
"A expectativa é muito boa. Outubro é um mês bom de ondas, só vamos esperar mesmo as condições ideais, as melhores condições para que ocorra um evento com altas ondas, e os atletas deem um show de bodyboarding", completou Thiago.
A competição masculina vai acontecer, inicialmente, em dois rounds. No primeiro, 20 atletas serão divididos em cinco baterias com quatro pessoas em cada. Os dois melhores de cada bateria passarão para o segundo round, onde entrarão os atletas que restavam, os cinco melhores colocados da primeira edição do evento.
Depois disso, avançam para o round 3 os dois primeiros surfistas de cada bateria e os dois melhores 3º colocados. Para a semifinal avançam mais uma vez os dois melhores de cada bateria, e a final é decidida entre quatro sufistas. No feminino, a disputa será em formato único, em uma bateria apenas com as duas atletas. Os cinco primeiros colocados no masculino, a melhor do feminino, e a melhor onda receberão um troféu como premiação.
Slab Bodyboarding Contest 2025, no D2
