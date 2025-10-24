Desafio

Vitória Rugby disputa a semifinal do Campeonato Mineiro e mira torneios nacionais

O clube capixaba encara o BH rugby no Campo do Alvorada, em São José da Lapa (MG), neste sábado (24)

Camila Müller Estagiária / [email protected]

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 20:42

Na esquerda, o atual capitão do time, Grampola, e ao seu lado o primeiro capitão, atual treinador e jogador do Vitória Rugby, Kleston Crédito: Camila Müller/A Gazeta

Uma história que começou em 2007, um hiato nas atividades entre 2019 e 2023 e agora em um momento de ascensão. Essa é a trajetória do Vitória Rugby, clube capixaba, que entra em campo pela semifinal do Campeonato Mineiro, neste sábado (24), às 11h, para enfrentar o BH Rugby, no Campo do Alvorada, em São José da Lapa (MG).

Sim. É isso mesmo que você leu. Um time capixaba disputando uma competição de Minas Gerais. E a reportagem de A Gazeta acompanhou de perto uma noite de treinamento do Vitória Rugby para entender essa história. Técnico e jogador do time, Kleverson Alencastre explicou que convite surgiu após o bom desempenho da equipe na Taça Atlântico Leste.

“Com duas vitórias e uma derrota na segunda edição da Taça Atlântico Leste, estamos na disputa pelo título. E graças a esse bom desempenho e ao intercâmbio proporcionado pela competição, o Vitória recebeu um convite para participar do Campeonato Mineiro. Essa participação é uma oportunidade estratégica para buscar acesso a torneios nacionais, já que a Confederação Brasileira de Rugby exige participação em estaduais”, contou o técnico.

E quis o destino que a partida já decisiva no Campeonato Mineiro fosse contra um velho conhecido. Em 2009, o time capixaba encarou o BH Rugby na primeira vez que recebeu um rival na Pedra da Cebola, e agora 14 anos depois eles se reencontram em um jogo decisivo, considerado pelo elenco capixaba o mais importante da temporada até aqui.

Em sua história, o time capixaba acumula o vice-campeonato da Série B do Campeonato Carioca em 2013, a participação na Copa Rio de Rugby XV por dois anos consecutivos e a vitória no Campeonato Capixaba de 2013, ano de ouro para o rugby local com três equipes organizadas. A equipe voltou a competir em 2024, conquistando o vice-campeonato da Taça Atlântico Leste, e agora se permite sonhar com voos maiores.

História do Vitória Rugby

Fundado em 2007 por um grupo de entusiastas conectados pela antiga rede social ‘Orkut’, o clube Vitória Rugby possui uma história rica e diversa. O clube nasceu do esforço coletivo de pessoas com passagens por Argentina, Chile, Espanha e Rio de Janeiro. Com o objetivo de crescer e praticar o esporte.

Sob a orientação do ex-jogador chileno e primeiro treinador da história do clube, Manuel Schiaffino ‘Manolo”, os treinos começaram ocorrendo na Praia de Camburi, em Vitória. Porém, devido à falta de campos adequados, no fim de 2007 o Parque Municipal da Pedra da Cebola se tornou a casa da equipe.

Segundo o técnico e jogador Kleverson Alencastre "Kleston" desde o início, o objetivo do Vitória Rugby foi formar um grupo de amigos para praticar o rugby. ‘Com o crescimento, passamos a buscar um grupo que fosse competitivo. Para isso, o grupo divulgou o esporte em academias, redes sociais e páginas especializadas, atraindo novos jogadores, fazíamos partidas de exibição entre a gente mesmo para atrair pessoas”, contou.

Treino da equipe no Parque Municipal da Pedra da Cebola Crédito: Camila Müller/A Gazeta

Vida nova com o rugby

Capitão da equipe, Ricardo Fassarella, o “Grampola”, chegou a Vitória para cursar faculdade e acabou conhecendo o rugby por acaso, por meio de um colega. O convite mudou sua vida e acabou se transformando em uma paixão duradoura.

Eu vim para Vitória para estudar na Ufes e estava há uns seis meses sem praticar esporte, até que um amigo da faculdade me chamou para conhecer o rugby. Desde o primeiro treino, me apaixonei e nunca mais saí Ricardo Fassarella "Grampola" Capitão do Vitória Rugby

Entre as lembranças mais marcantes, Grampola destaca as participações em torneios fora do Espírito Santo, um marco para uma equipe que representa sozinha o rugby capixaba. “A maior conquista foi conseguir participar de torneios e campeonatos fora do Espírito Santo. Todo mundo se uniu, gastou do próprio bolso, e mesmo assim conseguimos competir”, afirmou.

O Vitória Rugby Club compete o Campeonato Mineiro Crédito: Camila Müller/A Gazeta

Embora o objetivo de criar um grupo de amigos apaixonados pelo rugby tenha sido atingido, o Vitória Rugby continua sonhando alto. Com a atual meta de conquistar a vaga na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, um feito que seria inédito para o clube.

