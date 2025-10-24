Home
>
Mais Esportes
>
Entrega de kits de corrida noturna no Aeroporto de Vitória começa hoje

Entrega de kits de corrida noturna no Aeroporto de Vitória começa hoje

A corrida será realizada neste sábado (25), com três opções de percurso: 3k — novidade desta edição — além dos tradicionais 5k e 10k

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 09:03

Atletas vão percorrer 3k, 5k e 10k dentro do aeroporto no dia 25 de outubro, com largada às 20h
Atletas vão percorrer 3k, 5k e 10k dentro do aeroporto no dia 25 de outubro Crédito: Night Run Vitória

Está chegando a hora da Night Run Vitória Airport. Os corredores estão prestes a embarcar nessa experiência única, mas antes de acelerar na pista, é preciso fazer o check-in: a retirada do kit atleta acontece diretamente em uma loja no piso térreo do aeroporto, nesta sexta-feira (24), de 10h às 20h, e no sábado (25), das 9h às 13h. Cada participante receberá uma camiseta, sacola personalizada, número de peito, chip descartável de cronometragem e uma pulseira para o embarque.

Recomendado para você

A corrida será realizada neste sábado (25), com três opções de percurso: 3k — novidade desta edição — além dos tradicionais 5k e 10k

Entrega de kits de corrida noturna no Aeroporto de Vitória começa hoje

Iniciativa que oferece aulas gratuitas de kickboxing para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, reforçando o lema : “Quem luta, não briga”

Projeto “Luta Pelo Bem” na vitrine do WGP Kickboxing

A competição acontece de 18 a 24 de novembro nas Ilhas Páscoas, em Rapa Nui (Chile)

Capixaba Davi Nunes representa o Brasil no Pan-Americano de canoa havaiana

A corrida será realizada neste sábado (25), com três opções de percurso: 3k — novidade desta edição — além dos tradicionais 5k e 10k. Os participantes devem embarcar entre 17h15 e 18h45, com a largada marcada para às 19h15, acessando o local pela área de embarque do aeroporto. O guarda-volumes ficará no mesmo local da retirada de kits.

A Pace Eventos e a Zurich Airport Brasil estão preparando tudo com muito carinho para os participantes vivenciarem a jornada completa de um passageiro — do embarque à esteira de bagagens. Para retirar o kit é necessário apresentar um documento com foto e o comprovante de inscrição. Caso seja retirado por um representante, é preciso apresentar uma cópia do documento do corredor com foto e uma declaração do inscrito.

Todos os atletas passarão pelo detector de metais na inspeção de segurança e devem estar com número de peito e pulseira de acesso, que será colocada no braço do corredor no momento da retirada do kit. Caso o kit seja retirado por terceiros, a pulseira será entregue ao corredor antes do embarque, até às 18h15. 

A previsão é reunir 1.600 corredores e todas as vagas já foram preenchidas. A orientação é que, no dia da prova, os atletas cheguem com pelo menos 90 minutos de antecedência e leve um documento de identidade (pode ser digital) e número de peito.

“Os corredores estão prestes a embarcar em uma experiência única, onde parte da pista de voo se transforma em pista de corrida”, destaca Bernardo Ramos, da Pace Eventos, organizadora da corrida em parceria com a Zurich Airport Brasil, concessionária que opera o aeroporto de Vitória. 

A Prova

Os participantes terão a oportunidade única de correr dentro do aeroporto, em áreas onde poucos têm acesso. A experiência começa na retirada dos kits, diretamente em uma loja no piso térreo do aeroporto. No dia da prova, os corredores passam pelo raio-x e acessam a sala de embarque, como se fossem partir para uma viagem. A corrida acontece na área do pátio das aeronaves, com voos chegando e partindo.

Outra novidade na edição deste ano é que, após a prova, a entrega das medalhas acontece na esteira de restituição de bagagens, como se tivessem acabado de chegar de um voo. A prova integra o circuito nacional promovido pela Zurich Airport Brasil e já se firmou como uma das atrações mais aguardadas do calendário de corridas de rua capixabas. 

Night Run Vitória Airport

  • Quando: Sábado (25) 
  • Embarque:  17h15 a 18h45
  • Largada: 19h15
  • Local: pista de corrida dentro do Aeroporto de Vitória (entrada pela área de embarque) 

  • Retirada dos kits 

  • Sexta-feira (24): 10h às 20h 
  • Sábado (25): 9h às 13h 
  • Local: Loja no piso térreo do aeroporto, mesmo local onde será o guarda-volumes no dia da prova.

Leia mais

Imagem - Projeto “Luta Pelo Bem” na vitrine do WGP Kickboxing

Projeto “Luta Pelo Bem” na vitrine do WGP Kickboxing

Imagem - Capixaba Davi Nunes representa o Brasil no Pan-Americano de canoa havaiana

Capixaba Davi Nunes representa o Brasil no Pan-Americano de canoa havaiana

Imagem - Flávia Saraiva vai à final da trave no Mundial de Ginástica Artística

Flávia Saraiva vai à final da trave no Mundial de Ginástica Artística

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Corrida

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais