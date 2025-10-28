Love!

Vini Jr. e Virginia assumem relacionamento em postagem nas redes sociais

Após rumores que a relação havia acabado antes mesmo de começar algo concreto, o casal dribla o público e firma o amor

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 11:35

Vinicius Junior e Virgínia assume namoro nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Entre idas e vindas com alta repercussão nas redes sociais, Vini Jr e Virgínia, que até então não eram assumidos como um casal, finalmente confirmaram o relacionamento.

No primeiro momento, o affair entre os dois que tinha não tinha começado tão bem. Virgini chegou a encerrar um relacionamento que nem tinha começado. Mas depois de Vini Jr se desculpar publicamente, a situação mudou. Os dois voltaram a conversar e se entenderam.

Através de uma postagem nas redes sociais, Vini assumiu o romance com fotos que demonstram um pedido de namoro, com a cama recheada de balões e rosas em formato de coração.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta