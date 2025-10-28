Vini Jr. e Virginia assumem relacionamento em postagem nas redes sociais

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 11:35
Entre idas e vindas com alta repercussão nas redes sociais, Vini Jr e Virgínia, que até então não eram assumidos como um casal, finalmente confirmaram o relacionamento.
No primeiro momento, o affair entre os dois que tinha não tinha começado tão bem. Virgini chegou a encerrar um relacionamento que nem tinha começado. Mas depois de Vini Jr se desculpar publicamente, a situação mudou. Os dois voltaram a conversar e se entenderam.
Através de uma postagem nas redes sociais, Vini assumiu o romance com fotos que demonstram um pedido de namoro, com a cama recheada de balões e rosas em formato de coração.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o