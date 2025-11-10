No fim de semana

Vai correr a 1ª Corrida da Polícia Federal? Retire seu kit nesta semana

Confira o que vem no kit atleta, que será entregue nesta sexta e sábado (14 e 15/11), no Shopping Praia da Costa

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 11:24

Entrega de kits será no dia 14 e 15 no L3, do Shopping Praia da Costa Crédito: Divulgação/L4 Comunicação

A 1ª Corrida da Polícia Federal está chegando e a entrega de kits será nesta sexta-feira (14), das 10h às 19h, e no sábado (15), das 10h às 14h, no piso L3 do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, próximo à loja Bibi Calçados Infantis. Compõem o kit camisa, viseira, copo, número de identificação, chip descartável e sacola personalizada. Para a retirada, é necessário apresentar documento com foto e comprovante de inscrição.

A corrida será realizada no domingo (16), com largada às 7h na Praça do Ciclista, na orla de Itapuã. Com percursos de 5km e 10km, a prova é organizada pela Pace Eventos com apoio da Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo. O desafio promete movimentar a cidade com esporte, saúde e solidariedade. Aos que doaram 2kg de alimento não perecível, garantiram desconto na inscrição e os donativos vão direto para instituições carentes.

Além da medalha para todos que cruzarem a linha de chegada, os primeiros colocados por categoria e faixa etária levam troféu para casa. As categorias estão divididas em geral (masculino e feminino), atletas com deficiência, servidores da Polícia Federal e faixas etárias (10 km a partir de 18 anos até 70+).

