Vai correr a 1ª Corrida da Polícia Federal? Retire seu kit nesta semana

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 11:24
A 1ª Corrida da Polícia Federal está chegando e a entrega de kits será nesta sexta-feira (14), das 10h às 19h, e no sábado (15), das 10h às 14h, no piso L3 do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, próximo à loja Bibi Calçados Infantis. Compõem o kit camisa, viseira, copo, número de identificação, chip descartável e sacola personalizada. Para a retirada, é necessário apresentar documento com foto e comprovante de inscrição.
A corrida será realizada no domingo (16), com largada às 7h na Praça do Ciclista, na orla de Itapuã. Com percursos de 5km e 10km, a prova é organizada pela Pace Eventos com apoio da Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo. O desafio promete movimentar a cidade com esporte, saúde e solidariedade. Aos que doaram 2kg de alimento não perecível, garantiram desconto na inscrição e os donativos vão direto para instituições carentes.
Além da medalha para todos que cruzarem a linha de chegada, os primeiros colocados por categoria e faixa etária levam troféu para casa. As categorias estão divididas em geral (masculino e feminino), atletas com deficiência, servidores da Polícia Federal e faixas etárias (10 km a partir de 18 anos até 70+).
