Home
>
Mais Esportes
>
Vai correr a 1ª Corrida da Polícia Federal? Retire seu kit nesta semana

Vai correr a 1ª Corrida da Polícia Federal? Retire seu kit nesta semana

Confira o que vem no kit atleta, que será entregue nesta sexta e sábado (14 e 15/11), no Shopping Praia da Costa

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 11:24

Entrega de kits será no dia 14 e 15 no L3, do Shopping Praia da Costa
Entrega de kits será no dia 14 e 15 no L3, do Shopping Praia da Costa Crédito: Divulgação/L4 Comunicação

A 1ª Corrida da Polícia Federal está chegando e a entrega de kits será nesta sexta-feira (14), das 10h às 19h, e no sábado (15), das 10h às 14h, no piso L3 do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, próximo à loja Bibi Calçados Infantis. Compõem o kit camisa, viseira, copo, número de identificação, chip descartável e sacola personalizada. Para a retirada, é necessário apresentar documento com foto e comprovante de inscrição. 

Recomendado para você

Confira o que vem no kit atleta, que será entregue nesta sexta e sábado (14 e 15/11), no Shopping Praia da Costa

Vai correr a 1ª Corrida da Polícia Federal? Retire seu kit nesta semana

O piloto do dia foi Max Verstappen. Largando dos boxes, o holandês escalou o grid, deixou concorrentes para trás e chegou a assumir a liderança em determinados momentos da prova. No fim, terminou na terceira colocação

Norris vence GP Brasil e se aproxima do título; Bortoleto bate na 1ª volta

Aldeia de Aracruz deu um show de ancestralidade durante a cerimônia de abertura do torneio, e marcou no final do jogo contra os donos da casa, no campo de Barcelona, na Serra, neste sábado (8)

Caieiras Velha abre Taça EDP das Comunidades com apresentação indígena e empate heroico

A corrida será realizada no domingo (16), com largada às 7h na Praça do Ciclista, na orla de Itapuã. Com percursos de 5km e 10km, a prova é organizada pela Pace Eventos com apoio da Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo. O desafio promete movimentar a cidade com esporte, saúde e solidariedade. Aos que doaram 2kg de alimento não perecível, garantiram desconto na inscrição e os donativos vão direto para instituições carentes.

Além da medalha para todos que cruzarem a linha de chegada, os primeiros colocados por categoria e faixa etária levam troféu para casa. As categorias estão divididas em geral (masculino e feminino), atletas com deficiência, servidores da Polícia Federal e faixas etárias (10 km a partir de 18 anos até 70+).

Leia mais

Imagem - Caieiras Velha abre Taça EDP das Comunidades com apresentação indígena e empate heroico

Caieiras Velha abre Taça EDP das Comunidades com apresentação indígena e empate heroico

Imagem - FDK Sunset Race traz ao ES competição de Rental kart aberta ao público

FDK Sunset Race traz ao ES competição de Rental kart aberta ao público

Imagem - Karatê kid capixaba: trio quer brilhar no Brasileiro e buscar vaga no Sul-Americano

Karatê kid capixaba: trio quer brilhar no Brasileiro e buscar vaga no Sul-Americano

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Corrida Corrida de rua

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais