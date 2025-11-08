Pontapé inicial!

Caieiras Velha abre Taça EDP das Comunidades com apresentação indígena e empate heroico

Aldeia de Aracruz deu um show de ancestralidade durante a cerimônia de abertura do torneio, e marcou no final do jogo contra os donos da casa, no campo de Barcelona, na Serra, neste sábado (8)

Vinícius Lima

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 20:21

Abertura da Taça EDP das Comunidades 2025 Crédito: Vitor Jubini

O pontapé inicial da Taça EDP das Comunidades 2025 foi dado oficialmente neste sábado (8), no 'Camp Nou', no bairro de Barcelona, na Serra. As 40 equipes classificadas para a disputa, sendo 32 masculinas e 8 femininas, foram apresentadas em uma cerimônia especial que contou com a presença de quase 800 jovens de comunidades dos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Fundão, Viana, Guarapari e Aracruz, além de parceiros, imprensa e patrocinadores.

O destaque na abertura foi a comunidade de Caieiras Velha, uma aldeia indígena de Aracruz, que foi a última a ser chamada na cerimônia e fez um apresentação tradicional indígena, com cantos e instrumentos típicos, mostrando a inclusão que a competição visa promover. Mas o show não ficou apenas no pré-jogo, em campo o time masculino mostrou muita garra e, contra a equipe de Barcelona, os 'anfitriões', arrancou um empate no último minuto, terminando o jogo em 1 a 1.

O camisa 9, Edgard Ribeiro, que já tinha marcado um gol que foi anulado no primeiro tempo, aproveitou a falha do goleiro de Barcelona para estufar as redes e levantar a torcida de Caieiras Velha, que veio em peso para o município serrano e animou a arquibancada do Camp Nou.

"Muito feliz, né? Viemos de tão longe aqui em busca da vitória. Infelizmente a vitória não veio, mas vamos embora pelo menos com o empate, conseguimos um ponto aí na tabela. Eram para ser dois gols, né, mas um estava impedido... Mas, Deus sabe todas as coisas, e Ele abençoou com o golzinho. Primeiramente agradecer a Ele. E a torcida aqui é muito família mesmo, o pessoal muito próximo, uns amigos dos outros. E é isso, vamos para cima", disse o atacante.

Abertura da Taça EDP das Comunidades 2025 Crédito: Vitor Jubini

Este, porém, foi apenas o segundo jogo desta manhã. A bola rolou pela primeira vez no campeonato entre os times feminino de Kubitschek, de Guarapari, contra Vale Encantado, de Vila Velha, em um jogo de alto nível e com vitória da comunidade canela-verde. As meninas do Vale Encantado venceram por 3 a 0, sendo o primeiro e o último gol em pênaltis. Bianca Moura, camisa 5, foi a autora do gol que selou a vitória e correu para abraçar o treinador Luciano, depois de converter a penalidade.

"Ele [Luciano] sempre trabalha muito isso com a gente, sempre fala que o futebol é coletivo. Tem seus individualismos, mas sabemos que somos um grupo, somos uma família. E a confiança para bater foi porque na seletiva eu tinha perdido um pênalti, e aí, mesmo não tendo tempo de treinar, eu pedi para bater, para reverter a situação. Hoje consegui guardar um gol, e saímos com a vitória, e que continuemos cada vez mais vencendo", disse a jogadora.

Abertura da Taça EDP das Comunidades 2025 Crédito: Vitor Jubini

880 oportunidades através do esporte

A palavra-chave da cerimônia de abertura foi 'oportunidade'. Marcelo Siqueira, diretor da Central das Comunidades, disse que o projeto não fala com a comunidade, mas é a comunidade, e o objetivo é mostrar o lado positivo para o Estado. "A gente utiliza a bola, que hoje é fundamental no mundo, para a trazer esses jovens e mostrar uma oportunidade, mostrar na verdade essa vitrine maravilhosa para a comunidade. Não é apenas uma partida de futebol, é algo muito valioso. A gente está falando de vidas e almas, de pessoas que estão aqui colocando o seu todo", disse Marcelinho.

Nesta edição da Taça das Comunidades, além da EDP, uma das principais organizadoras e parceira de longa data, o torneio também conta com o patrocínio do Sicoob e o apoio da rede de supermercados Extrabom. Sobre a atual edição do torneio, Edson Barbosa, diretor da EDP, falou que o objetivo principal é proporcionar uma experiência ainda melhor para os atletas, torcedores e comunidades.

"Chegamos à oitava edição. Agora com um formato um pouco maior, por isso com mais parceiros, e estamos muito felizes de mais um ano incluir 40 comunidades, 32 times masculinos, 8 femininos, em um campeonato que preza pela inclusão, pela diversidade, mas também pela união e pela paz nas comunidades. A EDP está muito feliz de mais uma vez estar podendo contribuir para esse esporte", disse Edson.

Bruno Passoni, diretor de Mercado da Rede Gazeta, também esteve presente na solenidade e fez questão de parabenizar a organização e enfatizar a importância da Taça na vida das pessoas para além apenas dos atletas inscritos. "São 40 comunidades, mais de 800 atletas. A Peneira acho que foram 3.500 crianças e adolescentes. Então, não é qualquer um para fazer isso. É um movimento gigantesco. Por trás desses 800 atletas tem famílias, tem as comunidades... A gente está muito feliz e agradece muito aos nossos parceiros, porque esse projeto faz diferença na vida dessas pessoas", enfatizou Bruno.



Abertura da Taça EDP das Comunidades 2025 Crédito: Vitor Jubini

Sequência e premiação

A fase de grupos continua nos dias 9, 15, 16 e 22 de novembro. Definidos os classificados, dia 23 acontece as oitavas de final; 29 as quartas; e, já em dezembro, 6 e 13 as semifinais e finais, respectivamente. Após a maratona de jogos, a competição vai promover R$ 24 mil em premiações, sendo R$ 12 mil para cada um dos times campeões. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.

Além do troféu de campeão, os atletas em destaque também são valorizados, premiando os artilheiros e os melhores goleiros da competição, tanto no masculino quanto no feminino. Já nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores, que podem disputar o troféu “Que Torcida é Essa”, que reconhece a torcida mais animada da competição.

Abertura da Taça EDP das Comunidades 2025 Crédito: Vitor Jubini

