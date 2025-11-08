Home
>
Mais Esportes
>
Caieiras Velha abre Taça EDP das Comunidades com apresentação indígena e empate heroico

Caieiras Velha abre Taça EDP das Comunidades com apresentação indígena e empate heroico

Aldeia de Aracruz deu um show de ancestralidade durante a cerimônia de abertura do torneio, e marcou no final do jogo contra os donos da casa, no campo de Barcelona, na Serra, neste sábado (8)

Vinícius Lima

Estagiário / [email protected]

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 20:21

Abertura da Taça EDP das Comunidades 2025
Abertura da Taça EDP das Comunidades 2025 Crédito: Vitor Jubini

O pontapé inicial da Taça EDP das Comunidades 2025 foi dado oficialmente neste sábado (8), no 'Camp Nou', no bairro de Barcelona, na Serra. As 40 equipes classificadas para a disputa, sendo 32 masculinas e 8 femininas, foram apresentadas em uma cerimônia especial que contou com a presença de quase 800 jovens de comunidades dos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Fundão, Viana, Guarapari e Aracruz, além de parceiros, imprensa e patrocinadores.

Recomendado para você

Aldeia de Aracruz deu um show de ancestralidade durante a cerimônia de abertura do torneio, e marcou no final do jogo contra os donos da casa, no campo de Barcelona, na Serra, neste sábado (8)

Caieiras Velha abre Taça EDP das Comunidades com apresentação indígena e empate heroico

O Cetaf, de Vila Velha, participou da reunião que discutiu o formato da edição de 2026 da Liga Ouro, e pode disputar a Divisão de Acesso ao NBB no próximo ano

ES mais perto de voltar a ter representante em liga nacional de basquete

Pilotos e equipes usaram essa única sessão para entender o novo asfalto de Interlagos

Bortoleto é 5° em primeiro treino da Fórmula 1 em Interlagos e Norris lidera

O destaque na abertura foi a comunidade de Caieiras Velha, uma aldeia indígena de Aracruz, que foi a última a ser chamada na cerimônia e fez um apresentação tradicional indígena, com cantos e instrumentos típicos, mostrando a inclusão que a competição visa promover. Mas o show não ficou apenas no pré-jogo, em campo o time masculino mostrou muita garra e, contra a equipe de Barcelona, os 'anfitriões', arrancou um empate no último minuto, terminando o jogo em 1 a 1.

O camisa 9, Edgard Ribeiro, que já tinha marcado um gol que foi anulado no primeiro tempo, aproveitou a falha do goleiro de Barcelona para estufar as redes e levantar a torcida de Caieiras Velha, que veio em peso para o município serrano e animou a arquibancada do Camp Nou.

"Muito feliz, né? Viemos de tão longe aqui em busca da vitória. Infelizmente a vitória não veio, mas vamos embora pelo menos com o empate, conseguimos um ponto aí na tabela. Eram para ser dois gols, né, mas um estava impedido... Mas, Deus sabe todas as coisas, e Ele abençoou com o golzinho. Primeiramente agradecer a Ele. E a torcida aqui é muito família mesmo, o pessoal muito próximo, uns amigos dos outros. E é isso, vamos para cima", disse o atacante.

Abertura da Taça EDP das Comunidades 2025
Abertura da Taça EDP das Comunidades 2025 Crédito: Vitor Jubini

Este, porém, foi apenas o segundo jogo desta manhã. A bola rolou pela primeira vez no campeonato entre os times feminino de Kubitschek, de Guarapari, contra Vale Encantado, de Vila Velha, em um jogo de alto nível e com vitória da comunidade canela-verde. As meninas do Vale Encantado venceram por 3 a 0, sendo o primeiro e o último gol em pênaltis. Bianca Moura, camisa 5, foi a autora do gol que selou a vitória e correu para abraçar o treinador Luciano, depois de converter a penalidade.

"Ele [Luciano] sempre trabalha muito isso com a gente, sempre fala que o futebol é coletivo. Tem seus individualismos, mas sabemos que somos um grupo, somos uma família. E a confiança para bater foi porque na seletiva eu tinha perdido um pênalti, e aí, mesmo não tendo tempo de treinar, eu pedi para bater, para reverter a situação. Hoje consegui guardar um gol, e saímos com a vitória, e que continuemos cada vez mais vencendo", disse a jogadora.

Abertura da Taça EDP das Comunidades 2025
Abertura da Taça EDP das Comunidades 2025 Crédito: Vitor Jubini

880 oportunidades através do esporte

A palavra-chave da cerimônia de abertura foi 'oportunidade'. Marcelo Siqueira, diretor da Central das Comunidades, disse que o projeto não fala com a comunidade, mas é a comunidade, e o objetivo é mostrar o lado positivo para o Estado. "A gente utiliza a bola, que hoje é fundamental no mundo, para a trazer esses jovens e mostrar uma oportunidade, mostrar na verdade essa vitrine maravilhosa para a comunidade. Não é apenas uma partida de futebol, é algo muito valioso. A gente está falando de vidas e almas, de pessoas que estão aqui colocando o seu todo", disse Marcelinho.

Nesta edição da Taça das Comunidades, além da EDP, uma das principais organizadoras e parceira de longa data, o torneio também conta com o patrocínio do Sicoob e o apoio da rede de supermercados Extrabom. Sobre a atual edição do torneio, Edson Barbosa, diretor da EDP, falou que o objetivo principal é proporcionar uma experiência ainda melhor para os atletas, torcedores e comunidades.

"Chegamos à oitava edição. Agora com um formato um pouco maior, por isso com mais parceiros, e estamos muito felizes de mais um ano incluir 40 comunidades, 32 times masculinos, 8 femininos, em um campeonato que preza pela inclusão, pela diversidade, mas também pela união e pela paz nas comunidades. A EDP está muito feliz de mais uma vez estar podendo contribuir para esse esporte", disse Edson.

Bruno Passoni, diretor de Mercado da Rede Gazeta, também esteve presente na solenidade e fez questão de parabenizar a organização e enfatizar a importância da Taça na vida das pessoas para além apenas dos atletas inscritos. "São 40 comunidades, mais de 800 atletas. A Peneira acho que foram 3.500 crianças e adolescentes. Então, não é qualquer um para fazer isso. É um movimento gigantesco. Por trás desses 800 atletas tem famílias, tem as comunidades... A gente está muito feliz e agradece muito aos nossos parceiros, porque esse projeto faz diferença na vida dessas pessoas", enfatizou Bruno.

Abertura da Taça EDP das Comunidades 2025
Abertura da Taça EDP das Comunidades 2025 Crédito: Vitor Jubini

Sequência e premiação

A fase de grupos continua nos dias 9, 15, 16 e 22 de novembro. Definidos os classificados, dia 23 acontece as oitavas de final; 29 as quartas; e, já em dezembro, 6 e 13 as semifinais e finais, respectivamente. Após a maratona de jogos, a competição vai promover R$ 24 mil em premiações, sendo R$ 12 mil para cada um dos times campeões. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.

Além do troféu de campeão, os atletas em destaque também são valorizados, premiando os artilheiros e os melhores goleiros da competição, tanto no masculino quanto no feminino. Já nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores, que podem disputar o troféu “Que Torcida é Essa”, que reconhece a torcida mais animada da competição.

Abertura da Taça EDP das Comunidades 2025
Abertura da Taça EDP das Comunidades 2025 Crédito: Vitor Jubini

Leia mais

Imagem - Bortoleto é 5º em primeiro treino da Fórmula 1 em Interlagos e Norris lidera

Bortoleto é 5º em primeiro treino da Fórmula 1 em Interlagos e Norris lidera

Imagem - ES mais perto de voltar a ter representante em liga nacional de basquete

ES mais perto de voltar a ter representante em liga nacional de basquete

Imagem - Luisa Stefani se torne primeira brasileira da história a chegar nas finais de um WTA

Luisa Stefani se torne primeira brasileira da história a chegar nas finais de um WTA

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes E-taça edp das Comunidades

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais