Thâmela e Vic são derrotadas na disputa pelo bronze no Mundial de Vôlei de Praia

A capixaba e a parceira acabaram vencidas por 2 sets a 0 pela dupla também brasileira, Rebeca e Carol Solberg, na madrugada deste domingo (23), na Austrália

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 10:42

Thâmela, à esquerda, e Vic foram superadas por Carol Solberg e Rebeca na disputa do bronze do Mundial, na Austrália Crédito: Volleyballworld

Em um duelo 100% brasileiro, Carol Solberg e Rebecca enfrentaram a dupla da capixaba Thamela, que joga com Vic, na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de vôlei de praia em Adelaide, na Austrália, e conquistaram o bronze. Com 2 sets a 0, parciais de 21/18 e 22/20, a dupla venceu um jogo acirrado, com grandes rallys, e levou a medalha do torneio.

Com derrotas nas semifinais, as duas duplas brasileiras entraram em quadra novamente para brigar pelo terceiro lugar da competição. Carol e Rebecca perderam para Nuss/Brasher, dos Estados Unidos. Já Thamela e Victoria não conseguiram superar Tina e Anastasija, da Letônia, dupla que foi campeã do torneio ao derrotar as americanas na final em uma batalha de três sets (21/15, 15/21 e15/11).

Após a conquista, Carol, que costuma manifestar publicamente suas opiniões sobre política, encerrou a entrevista em quadra celebrando a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2020, a jogadora de vôlei foi julgada e absolvida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do vôlei por ter gritado "Fora, Bolsonaro" durante entrevista ao vivo na primeira etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, no mesmo ano.

