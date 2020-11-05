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Campeonato virtual

Sorteio dos grupos da E-Taça EDP das Comunidades 2020 acontece nesta quinta (05)

A definição das chaves ocorre no auditório da Rede Gazeta a partir das 20h desta quinta-feira (5)

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 16:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 16:05
A dois dias da estreia das comunidades na E-Taça EDP 2020, serão definidas as chaves e conhecidos os duelos. Serão 110 jogos, entre os 34 times masculinos e dez femininos, do dia 7 de novembro até 13 de dezembro. A definição dos grupos ocorre no auditório da Rede Gazeta a partir das 20h desta quinta-feira (5).
A disputa no masculino terá seis grupos com quatro times e outros dois, com cinco. O feminino terá dois grupos com cinco comunidades em cada.
O campeonato acontece de forma virtual devido à pandemia do novo coronavírus. As partidas serão realizadas na Rede Gazeta, em Vitória, e cumprirão protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscara de proteção.
A competição tem apoio da  EDP, da Rede Gazeta e da Central das Comunidades (CDC).

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