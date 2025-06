No Feriadão

Rally off-road promete adrenalina e disputa emocionante em Pancas

A prova inédita terá 110 quilômetros de percurso, passando por terrenos desafiadores no entorno do Monumento Nacional dos Pontões Capixabas

O Espírito Santo entra de vez no calendário nacional de esportes off-road com a realização da primeira edição do UTV Radical, que vai acontecer entre quinta-feira (19) e domingo (22), em Pancas, na Região Noroeste do estado. A prova inédita terá 110 quilômetros de percurso, passando por terrenos desafiadores no entorno do Monumento Nacional dos Pontões Capixabas. >