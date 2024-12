Projeto leva oficinas de esportes olímpicos e recreação à seis cidades do ES

Iniciativa gratuita levará começa nos dias 23 e 24 de novembro, na Praia da Costa em Vila Velha. Confira as outras cidades que vão receber as atividades

Nos dias 23 e 24 de novembro, crianças a partir de 6 anos e adultos poderão participar de oficinas de atletismo, basquete, badminton, futebol, lutas, skate e tênis de mesa. As inscrições podem ser feitas antecipadamente pela internet ou diretamente no local do evento, onde professores estarão à disposição para orientar os participantes. O local é entre os números 856 e 977 da Avenida Antônio Gil Veloso, Praia da Costa.