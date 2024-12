Vitória recebe o maior Campeonato Brasileiro de Beach Tennis da história

Evento reúne 18 seleções estaduais e mais de 1.700 atletas na Praia de Camburi, com expectativa de jogos intensos e grande público

Vitória será palco de um evento que promete ser histórico no mundo do beach tennis. A Praia de Camburi abrigará, entre os dias 20 e 25 de novembro, o maior Campeonato Brasileiro já realizado na modalidade. A competição contará com a participação de 18 seleções estaduais e mais de 1.700 atletas, consolidando o torneio como um marco para o esporte no Brasil.