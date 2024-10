Oficinas de basquete 3x3 nas escolas começa nesta quinta-feira (10)

As primeiras instituições a receberem o Geração 3x3 serão as EMEFs Centro de Jacaraípe e João Calmon

O basquete 3x3 foi um dos últimos esportes a fazer parte do quadro olímpico, e vem conquistando seu espaço em todo mundo, e no Espírito Santo a história não é diferente, a ideia é de que ganhe ainda mais praticantes. O Geração 3x3 chega com esse objetivo, “arremessando para a vida nas escolas”, um projeto social que promete promover a inclusão de jovens e a formação, e vai começar de vez nesta quinta-feira (10), com as primeiras oficinas de basquete 3x3 em escolas municipais da Serra.