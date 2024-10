Espírito Santo recebe a Etapa Sudeste do Brasileirão de Basquete 3x3

O evento vai acontecer entre os dias 18, 19 e 20 de outubro, em Vila Velha.

Vila Velha vai receber as melhores equipes de basquete 3x3 do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, na Etapa Sudeste do Brasileirão da modalidade. O evento acontece na próxima semana, entre os dias 18, 19 e 20 de outubro, no Shopping Vila Velha.