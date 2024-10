Novo comando

Marco La Porta é eleito presidente do COB, com Yane Marques como vice

Chapa vence eleição com 30 votos contra 25 e promete gestão focada no desenvolvimento de atletas e diálogo com confederações

Marco La Porta e Tane Marques vencem eleições do COB. (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) terá um novo presidente a partir de janeiro de 2025. Marco La Porta venceu, nesta quinta-feira, dia 3, a eleição geral e comandará a entidade durante o ciclo olímpico Los Angeles 2028. La Porta terá ao seu lado como vice-presidente a medalhista olímpica do pentatlo moderno Yane Marques. A chapa vencedora teve 30 votos contra 25 de Paulo Wanderley e Alberto Maciel Júnior. O pleito aconteceu no auditório do Centro de Treinamento do COB, no Rio de Janeiro.

“Estamos muito satisfeitos, principalmente com o processo eleitoral do COB. Queria aproveitar a parabenizar o presidente Paulo Wanderley. Foi um processo sereno e democrático e a Assembleia escolheu aquilo que ela achou que seria o melhor para o COB nesse momento. Fizemos uma campanha muito propositiva, de uma gestão mais moderna, uma melhora nos resultados esportivos”, afirmou Marco La Porta, presidente eleito do Comitê Olímpico do Brasil para o quadriênio 2025-2028.

O futuro presidente do COB elogiou a gestão de Paulo Wanderley à frente da entidade e os avanços alcançados nos últimos anos em termos de resultados esportivos e gestão.

“Foi um resultado apertado, que mostra que a gestão do presidente Paulo Wanderley foi muito boa e a Assembleia reconheceu isso com essa votação apertada. A gestão anterior foi referendada e agora temos um olhar para o futuro. Vamos sentar com todo mundo e entender cada uma das necessidades para o melhor do esporte olímpico brasileiro”, avaliou La Porta, que também destacou a importância de ter a medalhista olímpica Yane Marques como vice-presidente.

“É um orgulho muito grande ter a Yane ao meu lado. A gente compôs uma chapa muito boa, com muita sintonia e vai ser aquilo que a gente se propôs a fazer durante a campanha. Um COB unido com atletas e confederações sentando-se e conversando juntos. Temos muitos projetos pela frente. O COB está em um momento importante, com muitos patrocinadores privados e temos que aproveitar esse investimento de maneira assertiva, chegando na ponta da linha, nos atletas. Junto com a Yane, faremos uma dupla que trará muitas alegrias para o esporte brasileiro”, reforçou La Porta.

O colégio eleitoral do COB é formado pelos 55 membros de sua Assembleia Geral. Atualmente, a Assembleia Geral do COB é composta pelos 34 presidentes das Confederações Olímpicas de Verão e Inverno filiadas ao COB; pelos dois membros brasileiros do Comitê Olímpico Internacional (COI) – Andrew Parsons e Bernard Rajzman; e por 19 representantes da Comissão de Atletas.

A votação da Comissão de Atletas foi um diferencial para a vitória da chapa. A representatividade dos atletas foi celebrada por Yane Marques.

“É um momento histórico para o esporte olímpico do Brasil. O protagonismo dos atletas começou há um tempo, quando eles me projetaram e me lançaram candidata a esse pleito. Estamos ocupando um espaço que agora estamos preparados a ocupar e eu fico muito feliz de ser a voz dos atletas. Estou disposta e disponível, com energia para colaborar. A gente vai fazer um trabalho bem bacana, com sensibilidade, a partir de muitas escutas, entendendo que cada confederação tem suas particularidades. Tenho certeza de que quem nos deu esse voto não irá se arrepender”, declarou Yane Marques.

Os principais pilares estratégicos de sua futura gestão são Resultados Esportivos; Comunicação e Marketing e Gestão e Governança. O plano de gestão de La Porta e Yane também está alinhado aos princípios da Agenda 2020+5 do Comitê Olímpico Internacional, entre eles o de utilizar o esporte como ferramenta do desenvolvimento sustentável, o de promover a igualdade de gêneros no esporte e na gestão e fortalecer ainda mais o esporte seguro e a proteção de atletas limpos.

“Nossa proposta tem várias frentes e a principal dela é a parte esportiva. A gente estabilizou os resultados em Paris e precisamos ter uma renovação melhor. Para isso, precisamos investir na área de Desenvolvimento. Esse é o principal foco da nossa gestão. Olhar para a base, criar estruturas de treinamento que possam receber os jovens talentos e gente possa voltar a fazer o esporte brasileiro crescer. O ciclo de Los Angeles já começou. Temos que preparar bem esses atletas, mas já pensando em Brisbane 2032. O trabalho começa agora”, enfatizou o novo presidente do COB.

Também foram eleitos oito integrantes do Conselho de Administração do COB, sendo sete presidentes de confederações e um independente.

