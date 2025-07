Vôlei de praia

Zona Mista Entrevista #3: Alison Mamute fala sobre trajetória e aposentadoria

Filipe Souza, Victor Gregório e Vinícius Lima recebem o jogador de vôlei de praia que acumula duas medalhas olímpicas e dezenas de títulos

O terceiro episódio do Zona Mista Entrevista acontece ao vivo, nesta segunda-feira (28), com Alison Mamute. O capixaba anunciou aposentaria e vai falar sobre sua trajetória com a autoridade de quem já foi campeão olímpico em 2016, disputou 3 olimpíadas e é considerado uma lenda do esporte brasileiro. Assista à conversa completa. >