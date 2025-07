Basquete

Zona Mista Entrevista #2: Didi Louzada

Filipe Souza, Tiago Taam e Vinícius Lima recebem o jogador de basquete campeão e MVP das finais do NBB 24/25

O segundo episódio do Zona Mista Entrevista acontece ao vivo, nesta segunda-feira (07), com Didi Louzada. O capixaba é o atual campeão e MVP das finais do NBB, e um dos nomes do Brasil nas Olimpíadas de Paris-2024. Assista à conversa completa.>